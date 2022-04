Advierten que más de la mitad de la población mundial sufre dolores de cabeza

Una investigación realizada por especialistas de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim reveló que más de la mitad de la población sufre dolores de cabeza cada año, publicó The Journal of Headache and Pain. Las mujeres son las más afectadas.

Tras analizar 357 publicaciones realizadas entre 1961 y 2020, el equipo concluyó que 52 % de la población sufre este trastorno. De ellos, el 14 % padece migrañas. «Este tipo de trastorno es muy frecuente en todo el mundo y puede ser una gran carga», comentó Lars Jacob Stovner, autor principal del estudio. Además, el equipo detalló que «cada día, 15,8 % de la población mundial tuvo dolores de cabeza» y que de ese total, 7 % fueron migrañas.

El trabajo también diferenció la incidencia por género y concluyó que las mujeres son las que más sufren de dolor de cabeza (57,8 % sobre 44,4 % de los hombres), también son las que más padecen migrañas (17 % contra 8,6 % de los hombres). En el caso de la cefalea tensional, la proporción es 27,1 % en mujeres y 23,4 % en hombres. Además, 6 % de las mujeres padecen dolores de cabeza que se prolongan durante al menos 15 días, contra 2,9 % de los hombres.

La investigación mostró además una variación de 6 % en las estimaciones de migraña, con un aumento de su prevalencia en las publicaciones más recientes. «El aparente aumento en la prevalencia de la migraña a lo largo del tiempo puede ser real, tal vez relacionado con cambios ambientales, físicos, conductuales o psicológicos, pero lo más probable es que tenga que ver con desarrollos metodológicos a lo largo de los años, lo que lleva a mejores técnicas de acceso y compromiso y mejores instrumentos de diagnóstico», comentaron los autores.

Asimismo, Stovner manifestó que «la prevalencia de los trastornos de dolor de cabeza sigue siendo alta en todo el mundo y la carga de diferentes tipos puede afectar a muchos». En este sentido, sostuvo que se deben enfocar los esfuerzos en «reducir esta carga mediante la prevención y un mejor tratamiento».

Por último, afirmó que «también puede ser de interés en el futuro analizar las diferentes causas de los dolores de cabeza que variaron entre los grupos para abordar la prevención y el tratamiento de manera más efectiva». «Una mayor investigación sobre lo que sucede en países de ingresos medios y bajos ayudaría a presentar una estimación global más precisa», destacó, ya que las 357 publicaciones evaluadas fueron realizadas en países de altos ingresos.

Fuente RT

