¿Dónde interrumpir un embarazo sin ser juzgada? Nueva certificación busca distinguir hospitales seguros

Por Camila Silva Cortés

A través de una convocatoria de alcance nacional, Observadoras de la Ley de Aborto (OLA Chile), en articulación con el Comité de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) y la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (CONFUSAM), llamaron a los hospitales públicos a sumarse al proceso de certificación cuyo objetivo es visibilizar y fomentar la implementación de buenas prácticas de la Ley IVE.

Cabe recordar que la Ley IVE regula la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.

La certificación apunta a que los hospitales con servicios de urgencias ginecológicas y equipos IVE alcancen altos estándares en la atención y el acompañamiento a quienes optan por interrumpir su embarazo, contribuyendo así a una atención en salud integral y sin estigmas

Carolina Cisternas, directora de proyectos de OLA Chile, señaló que el programa nació ante la necesidad de reconocer espacios seguros para personas gestantes que estén bajo el marco de las tres causales. “Este reconocimiento permite promover el compromiso de los hospitales públicos chilenos en el acceso a los Derechos sexuales y reproductivos consagrados en la ley”, señaló.

En conversación con El Ciudadano, Yasna Castillo, encargada de incidencia nacional de OLA Chile, explicó que el observatorio lleva tiempo trabajando con equipos IVE de distintos hospitales del país, con quienes sostienen reuniones virtuales periódicas. En estas instancias, además de exponer diversas situaciones —muchas de ellas complejas de resolver—, también se realizan capacitaciones dirigidas a las y los profesionales de la salud. En ese contexto, surgió la idea de implementar una certificación que permitiera homogeneizar los criterios y formas de trabajo entre los distintos recintos hospitalarios.

Fue a partir de estas reuniones que comenzaron a organizarse y, además, a articularse con diversas organizaciones sindicales feministas que operan en el ámbito hospitalario. Gracias a esa articulación, se avanzó en la construcción de mecanismos que permitan fiscalizar, a nivel nacional, que efectivamente se implementen buenas prácticas cuando una persona solicita acceder a la interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales establecidas por la ley.

Criterios clave para certificar hospitales

Yasna Castillo indicó los principales criterios que se evaluarán en la certificación. El primero es contar con una línea de contacto directa entre la ciudadanía y los equipos IVE, ya sea a través de un correo electrónico o una línea telefónica. El segundo criterio apunta a garantizar el acceso a la información en todas las etapas del proceso, tanto de forma escrita como visual, “para que las personas pudiesen ver la información, ya sea a través de una infografía, de un díptico o un tríptico”, señaló Castillo.

El tercer aspecto se refiere a las capacitaciones dirigidas a todas y todos los trabajadores que participan en el proceso: “desde el portero hasta el profesional que va a intervenir en el quirófano”, agregó la representante de OLA Chile.

Actualmente, nueve hospitales cuentan con la certificación. OLA Chile visitó presencialmente estos centros, reuniéndose con directores, matronas, psicólogos y con todas y todos quienes intervienen en un proceso IVE. Además, el observatorio lleva a cabo los llamados “Diálogos IVE”, encuentros realizados junto a las y los profesionales de la salud.

“El primer diálogo IVE nos sirvió para que esos nueve hospitales pudieran manifestar a los otros hospitales que no habían postulado, que no se habían presentado o que vieron que no cumplían con estas buenas prácticas, cómo fue su experiencia y, efectivamente, qué tan bueno es poder replicar la forma de atención y de acceso a una buena práctica de salud con las mujeres y las personas que se encuentran en alguna causal.”, declaró Yasna.

Desde OLA Chile esperan que, a largo plazo, esta certificación sea —más que un reconocimiento para los equipos profesionales del área de salud— una puerta para llegar a más lugares y a una mayor población.

“Cuando nosotras hablamos de acceder a la ley de aborto, estamos hablando del aborto como un derecho humano en el sentido de que la mujer tiene acceso a decidir sobre su cuerpo… y eso implica el acceso a información fidedigna, y eso no lo decimos nosotras de forma antojadiza, sino que el Estado incluso ha firmado tratados internacionales y convenciones que acuerdan el acceso a ese tipo de derechos, que debemos priorizar en cada uno de los lugares donde las mujeres llegan a atenderse por salud.”, agregó Yasna al respecto.

¿Cómo sumarse a la certificación?

El proceso para acreditar a hospitales que implementan buenas prácticas en el acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo estará abierto hasta el 13 de noviembre. La invitación está dirigida a profesionales de la salud que deseen postular a esta instancia de reconocimiento. Toda la información sobre la convocatoria y el formulario de postulación está disponible haciendo click aquí.

Además de trabajar junto a profesionales de la salud, OLA Chile también realiza acompañamiento directo a mujeres a través de su línea telefónica (+56982729131), disponible de lunes a viernes entre las 12:00 y las 19:00 horas. En este espacio, se entrega información y orientación a quienes tengan dudas frente a un embarazo, ya sea deseado, no deseado, por causal o fuera de las causales. La línea busca brindar contención, resolver inquietudes y ofrecer acompañamiento informado y libre de juicios.

