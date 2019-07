Eliminan el VIH en ratones vivos infectados

Después de años de infructuosos experimentos para la búsqueda de la cura de la enfermedad viral de la década de los 80 del siglo pasado, nuevos estudios asoman la cura del vVirus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que provoca el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

Un estudio basado en genética experimental con ratones de laboratorio, denominado Sequential LASER ART and CRISPR Treatments Eliminate HIV-1 in a Subset of Infected Humanized Mice y publicado en la revista Nature Communications, marca un inicio hacia el desarrollo de una posible cura para la infección por VIH en los seres humanos.

Esta investigación se desarrolla en las escuelas de Medicina Lewis Katz, de la Universidad Temple en Filadelfia y del Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC), en Estados Unidos, con un equipo multidisciplinario de virólogos, inmunólogos, biólogos moleculares, farmacólogos y expertos farmacéuticos.

Con esta investigación se marca un inicio hacia la posible cura del SIDA. Imagen: Web

Estos especialistas dieron un paso importante: lograron eliminar del genoma de animales vivos un tipo del VIH que provoca el SIDA.

Los investigadores utilizaron ratones diseñados genéticamente para producir células T humanas susceptibles a la infección por VIH. Después, los ratones fueron tratados con LASER ART y, posteriormente, con CRISPR Cas9. Al final del período de tratamiento, los animales fueron examinados para determinar la carga viral.

El resultado fue que por primera vez se eliminó del genoma de dos ratones el ADN del VIH-1, el responsable del desarrollo de la enfermedad del SIDA.

La investigación es desarrollada por un grupo multidiciplinario. Imagen: Web

¿En qué consiste el tratamiento?

Se trata de la combinación de las tecnologías CRISPR-Cas9 y LASER ART, utilizadas como una herramienta molecular para modificar el genoma de cualquier célula, y un nuevo tratamiento terapéutico antirretroviral que mantiene la replicación del VIH en niveles bajos durante largos períodos.