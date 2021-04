Enfermedades mentales se han disparado en un 200% en el presente año

“Todos los gobiernos deben poner más atención a la salud mental de los ciudadanos y destinar fondos para eso”, aseveró la psiquiatra y terapeuta, Aisquel Machado, en una entrevista al canal venezolano de noticias Globovisión. Hizo referencia a los altos índices de ansiedad y depresión que se registran en Venezuela y el mundo.

“La prevalencia de las enfermedades mentales se disparó en un 200% en el 2021 en cifras como depresión, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, estrés agudo y postraumático; y cabe acotar que el 30% de las personas que sufren de depresión, acaban con su vida”, dijo.

En este sentido, Machado destacó: “Hay que hacer unas políticas que abarquen desde los primeros años de vida de la persona, y den herramientas que permitan manejarnos emocionalmente. La mayoría de los centros médicos de Venezuela, tienen un sistema ineficiente para estas atenciones” dijo en la entrevista.

“Los pacientes con ansiedad sufren muchísimo porque la pelea es con su mente y sus pensamientos”, la terapeuta explicó que la etapa más vulnerable es entre los 15 y 25 años de edad.

En cuanto a las consultas por las consecuencias emocionales generadas por la pandemia, la psiquiatra manifestó que se han elevado en un 60%. Foto referencial: Web.

“El área prefrontal no está totalmente formada. Esa es el área en la que se le atribuye las funciones intelectuales, toma de decisión, regulación de las emociones, atención, concentración, proyección de nuestra conductas y las consecuencias de las mismas, de manera que cuando se tiene 15, 16 o 17 años no son eficiente a la hora tomar una decisiones o prever las consecuencias de las mismas”.

En cuanto a las consultas por las consecuencias emocionales generadas por la pandemia, la psiquiatra manifestó que se han elevado en un 60%.

“De los 10 pacientes que veía a la semana en mis prácticas privadas, ahora por la pandemia tengo hasta 50 pacientes”, asimismo rescató que en los años anteriores los casos más comunes era por el tema migratorio.

Mencionó que “todas las crisis ya sean financieras, sociales o de salud” como el tema de la pandemia por el Covid-19, “van a traer siempre crisis en salud mental de los ciudadanos porque el cerebro es el órgano que mantiene conectado a la persona con el mundo y le manda esas señales todos los órganos del cuerpo”, añadió que no todos tienen las herramientas necesarias para sobreponerse, por lo que exhorta acudir a especialistas.

Destacó que este tipo de enfermedades como la depresión y la ansiedad no se deben subestimar, y expuso que actualmente Japón vive una crisis de salud pública luego de que para octubre del año pasado, la cifra por suicidio se haya elevado a un 70% comparado con los casos anteriores.

“Eso hace pensar ¿qué circunstancias los lleva a tomar esas decisiones y cuáles serán las condiciones de vida socioeconómicas de vida que tienen que no les permite solucionar sus problemas?”, cuestionó Machado.

La experta recomendó “concentrémonos en lo que podemos hacer, lo que tenemos y no, en lo que no tenemos y no podemos solucionar (…) Párate respira y reflexiona conéctate con otras personas, estructura rutinas, sé amable contigo y con los demás, pide ayuda si lo necesitas”.

