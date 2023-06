Familiar de bebé fallecida en Hospital de San Antonio denuncia que «no recibió el tratamiento» y se «dejó que se agravara»

Ayer martes se conoció la lamentable noticia de que una bebé de dos meses falleció en el Hospital de San Antonio, región de Valparaíso, tras presentar un cuadro de neumonía grave por virus sincicial.

Según se pudo conocer la pequeña estaba a la espera de ser trasladada a Arica, debido a la supuesta falta de camas pediátricas.

Sin embargo desdela familia de la bebé señalan que en el centro salud no le prestaron la atención necesaria.

«Tenía como una bronquitis, una neumonía, después mutó al virus sincicial. De ahí, empezaron a buscar una cama pediátrica, pero no había. Por lo menos es la información que a nosotros nos daban», indicó Alejandra Álvarez, prima del papá de la lactante fallecida.

«Aquí hay que enfatizar en el punto en que Mía (la bebé) nunca tuvo la asistencia que necesitaba pediátricamente», afirmó, citada por Meganoticias.

“Esperemos que no le pase a ningún otro bebé, ni ningún otro niño pase esto. Ninguna familia puede sufrir este dolor con una pérdida tan grande, ella tenía tres meses. Su sonrisa tan angelical, la recordaremos siempre”, afirmó.

Álvarez señaló que entiende que “hay una crisis a nivel nacional, pero, ¿qué pasa con las atenciones, derivaciones y especialistas? Yo sé que para el Presidente Boric su prioridad son los niños. Lo único que quiero es que las familias tengan el cuidado”, consignó 24 Horas.

Señaló que en el centro de salud de San Antonio “no tenemos los resguardos ni nada pediátrico que nos pueda ayudar”.

“Sentimos que el hospital no aceleró el tratamiento de Mía, dejó que se agravara. Consideramos que la niña no recibió el tratamiento, entiendo que el hospital no tenga recursos, pero qué pasa con los alrededores”, condenó.

Centro hospitalario se encontraba saturado

Luego de conocerse el fallecimiento dela pequeña, la red de salud comunicó que pese al «mejor esfuerzo» en el proceso de reanimación , el centro hospitalario se encontraba saturado y «sin camas disponibles en Valparaíso, Santiago y Rancagua».

Además, según informó la Unidad de Gestion de Camas centralizada del Ministerio de Salud, solamente había una cama disponible en el Hospital Regional de Arica. Por ello, el Hospital aseguró que «decididamente autorizamos con cargo a recursos propios, la contratación de una empresa externa de aéreo rescate de emergencia para el traslado a la primera región, el cual no se pudo llevar a efecto debido a que la lactante presenta una complicación previa al inicio de dicho traslado que termina con su sensible fallecimiento».

Desde el centro hospitalario Claudio Vicuña, reafirmaron el compromiso con trabajar » incansablemente para mejorar la atención médica y garantizar la disponibilidad de recursos en nuestra institución, con el objeto de brindar prestaciones de salud digna».

Sobre este caso, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, negó que el traslado de Arica se diese porque era la «última cama disponible».

«Se presentó la menor con un cuadro de neumonía grave, dada su gravedad se tomó contacto con la unidad de gestión de camas críticas», explicó.

«Cuando ya se había gestionado el traslado es que la menor presentó una complicación en su estado de salud y falleció en ese transcurso», acotó.

Albagli aclaró que esto, «no quiere decir que fuese la única cama disponible, sino que era la que estaba destinada a esta paciente. Tenemos una ocupación de 92% en camas infantiles, que es una cifra que va cambiando por la disponibilidad de estas».

