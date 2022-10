La salud mental es un problema muy real entre los soldados de EE. UU.

El ejército de Estados Unidos enfrenta desde hace un par de años serios problemas de salud mental entre sus integrantes, una situación que se ha traducido en un incremento en los casos de suicidio.

De acuerdo con datos del Departamento de Defensa del país norteamericano, los suicidios han aumentado entre miembros activos en servicio un 40% entre 2015 y 2020.

Tan sólo en el 2020, la cifra aumentó un 15%, principalmente en Alaska, una zona donde las bases militares están en completo aislamiento y en condiciones climatológicas que afectan la salud mental.

Estudio del 2021

Las cifras han alertado a las autoridades militares toda vez que, según un estudio de 2021 realizado por el Proyecto el Costo de la Guerra, el número de suicidios es cuatro veces mayor al número de soldados caídos en combate, al menos desde 2001, año en el que Washington cambió su estrategia de seguridad a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.

En declaraciones para la agencia AP, el sargento Antonio Rivera, quien combatió en tres operaciones en Irak, asegura que padece un estrés postraumático que los médicos lo califican como «grave».

“Sé que necesito ayuda. Hay señales y he esperado lo suficiente. No quiero que mis hijos sufran porque yo no voy a recibir ayuda», comentó el soldado de 58 años, actualmente radicado en Texas, al sur de Estados Unidos.

El mismo estudio señala que los factores más comunes que provocan los suicidios están asociados al estrés de la vida militar: alta exposición al trauma (mental, físico, moral y sexual), estrés y agotamiento, la influencia de una cultura hegemónica masculina militar, el continúo acceso a armas y dificultades para reintegrarse a la vida civil.

Si bien el problema es generalizado en todas las fuerzas armadas, en Alaska la situación es crítica, como quedó en evidencia a principios de 2022, cuando se suscitaron varios casos de suicidio. La situación fue tan grave que el propio comandante sargento mayor, Phil Blaisdell, pidió a sus soldados que le escribieran «cuando el suicidio se vuelva una respuesta», en una emotiva publicación en sus redes sociales.

En respuesta a este problema, el Pentágono inició en 2011 una Oficina de Prevención del Suicidio de la Defensa, la cual no ha sido suficiente para reducir las cifras. Asimismo, el ejército publicó una serie de lineamientos para atender posibles casos de suicidio.

Incluso, en Alaska, se realiza cada año un torneo de pesca entre los miembros del ejército que yacen en dicha zona, donde por días se conviven al aire libre, interactuando en actividades físicas lúdicas y deportivas.

Asimismo, se han iniciado terapias equinas para reducir el estrés y mejorar el control de emociones de los activos.

