Mamá del bebé más grande de la historia de Chile pide ayuda tras su estado de gravedad: «Estoy desesperada como madre, no cuento con los recursos»

El pasado 28 de diciembre de 2023 nació en Curanilahue -por cesárea- la guagua más grande en la historia clínica de Chile. Se trata de un niño que pesó 7 kilos y 105 gramos.

Por su condición, el bebé fue derivado al Hospital Regional de Concepción, no obstante, hace unos días el director del centro de salud, Claudio Baeza, dio detalles sobre el estado del bebé, que responde al nombre de Raymond Zamir Contreras Díaz.

«Él tiene una insuficiencia cardíaca importante producto de una miocardiopatía que lo tiene bien complicado. Nosotros estamos con evaluación del equipo de cardiología infantil», explicó el doctor.

«Lo más probable es que mantenga su condición crítica durante dos semanas aproximadamente, que es más o menos lo que se necesita para poder estabilizar a este tipo de pacientes», agregó el doctor el pasado martes.

Debido a esta situación su madre, Catalina Díaz, pidió ayuda para cubrir los costos del tratamiento y así como el traslado que debe realizar hasta Santiago para que reciba la atención médica necesaria.

«Mi hijo está en estado de gravedad, no ha avanzado mucho. Se encuentra en la UCI», dijo en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Por esta razón, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para poder costear el traslado para la atención del menor.

«No cuento con los recursos ahora que me tengo que ir a Santiago, necesito que me ayuden, como mamá estoy desesperada por mi hijo. Si el Presidente me escucha, por favor ayudeme, estoy desesperada como madre, no cuento con los recursos como para decir ‘voy a pagar unos especialistas para regresen mejor a mi hijo», recalcó.

