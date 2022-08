No querer levantarse de la cama en las mañanas ¿es pereza o señal de algo más?

Todos hemos experimentado ese momento en la mañana cuando suena el despertador y no eres capaz de salir de la cama. ¿Pero y si ese momento se repitiese todos los días? En ese caso podría tratarse de dysania, que no es lo mismo que ser un dormilón o perezoso.

“Dysania es un término poco conocido que se utiliza para referirse a aquellas personas que son incapaces de levantarse por las mañanas”, explica el doctor Mark Salter, del Colegio de Psiquiatras de Reino Unido. “Es un comportamiento que puede verse en personas que padecen un trastorno depresivo mayor”.

La dysania no es sentirte más cansado de lo habitual en la mañana; es la incapacidad crónica de salir de la cama. Las personas que la sufren pueden quedarse en la cama durante días y experimentan ansiedad ante la idea de tener que levantarse. También pueden padecer una necesidad urgente de volver a la cama una vez fuera de casa.

Según los expertos, la dysania es un síntoma que algo -físico, emocional o psicológico- no funciona correctamente. Por lo tanto es poco probable ser diagnosticado sólo con esta condición.

Sus síntomas

Por lo general se considera que es un síntoma de una enfermedad subyacente como la depresión o el síndrome de fatiga crónica. Para identificar si alguien está experimentando dysania o clinomanía (un término relacionado que se refiere al deseo de permanecer en cama todo el día), primero tendrían que descartar si existe algún problema físico.

“La depresión puede afectar al cuerpo de distintas formas”, explica el doctor Salter. “Los trastornos del sueño, el letargo y el despertar temprano en la mañana son síntomas corporales de la depresión”.

“Las personas con depresión severa, por ejemplo, pueden no ser capaces de levantar la mano para beber un vaso de agua”, explica el experto.

Pero si no tienes otros síntomas aparte de no querer salir de la cama, puede que simplemente se te de muy mal levantarte por las mañanas. Si no estás seguro de si tu letargo es un síntoma de una enfermedad más grave, intenta cambiar tus hábitos a la hora de dormir.

Recomendaciones

Haz un poco de ejercicio cuando te levantes por las mañanas e intenta acostarte a la misma hora cada noche. La relajación es clave: intenta tranquilizarte antes de ir a dormir con un baño relajante o algo de ejercicio ligero, como estiramientos de yoga.

No te olvides eliminar las distracciones como teléfonos móviles y computadoras portátiles.

Otra manera de relajarte puede ser el sexo o la masturbación: a diferencia de otras actividades físicas, el sexo da sueño.

Si después de todo esto sigues experimentando ansiedad o depresión a la hora de levantarte de la cama, consulta con tu médico. Pueda que sientas que simplemente eres un perezoso, pero a menos que vayas a revisión nunca lo sabrás con seguridad.

