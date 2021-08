Otros inesperados beneficios que tiene el consumo de aguacate

El aguacate es, sin duda alguna, una de las frutas más deliciosas y saludables. Pero, ¿sabías que contiene ciertas sustancias beneficiosas para tu musculatura?

Resulta que el aguacate es más rico en potasio que las bananas: una fruta entera contiene alrededor de 690 miligramos de esta sustancia. A modo de comparación, una banana contiene tan solo 422 miligramos de potasio. Este metal puede ser de gran ayuda a quienes sufren de calambres musculares.

El aguacate también es rico en vitamina C, muy buena para los dolores musculares. De acuerdo con los resultados de un estudio realizado en 2006 y publicado en la revista especializada International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, las personas que consumen esta vitamina sienten menos dolor muscular tras hacer ejercicio.

Sin embargo, este no es el único beneficio del aguacate. El consumo de esta fruta también ayuda a acelerar la normalización de la presión arterial sistólica y del ritmo cardíaco después de hacer ejercicio, se deduce de otro estudio del 2020 publicado en Nature.

Foto: Unsplash/referencial.

Si bien parece ser una fruta perfecta para quienes practican deportes, no se debe olvidar que tiene 160 Kcal por cada 100 gramos y contiene grandes cantidades de grasa, por lo que no puede considerarse un alimento dietético. Los nutricionistas no recomiendan comer más de medio aguacate (unos 100 gramos) al día.

Fuente: Agencia Sputnik.