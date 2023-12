Senador Latorre sobre Isapres: «No perdonazos, que no se privaticen las ganancias  y se socialicen las pérdidas»

Este martes, se comenzaron las votaciones en la Comisión de Salud del Senado de las primeras indicaciones de la Ley Corta de Isapres.

Tras el debate, se aprobó, por unanimidad, que todas las personas afiliadas al sistema de Isapres coticen 7% sin excedentes, es decir; que tal como las personas que cotizan en FONASA, los afiliados contribuirán con lógica de seguridad social equiparando las cotizaciones entre todos los afiliados, estableciendo un piso mínimo para contratar sus planes.

Al respecto, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, integrante de la comisión, afirmó que la discusión «de fondo» es que se genere un equilibrio en el sistema, tal y como instó en su momento el presidente Gabriel Boric, pero cumpliendo los fallos establecidos por la Corte Suprema.

«Solo decir que el ICSA y el adelanto, es una medida que está todavía en la Ley Corta, (…) por tanto lo que hace el Ejecutivo es proponer, por el impacto del fallo GES en el flujo financiero de las Isapres, para adelante digamos en los próximos meses, proponer adelantar ese proceso de julio a abril, es una medida muy concreta, que no resuelve todos los problemas, sino que es una medida más bien de tipo paliativa. Ahora, yo creo que la discusión de fondo es cómo generamos un equilibrio, como lo dijo el presidente Boric, no perdonazos, que no se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas, que de alguna manera esta crisis los controladores de las Isapres también pongan de su parte», expresó Latorre, citado en nota de prensa.

Se prevé que las 32 indicaciones se discutan en las próximas sesiones de la comisión de Salud del Senado.

Cabe recordar que la aprobación de esta indicación implica que quienes tengan un plan de salud que se financie con un monto inferior a 7%, que es aproximadamente un 27% de los afiliados a isapres, podrán optar a mayores beneficios en sus planes, y estarán obligados a aportar la totalidad de su cotización sin generar excedentes.

Sobre la indicación aprobada por los integrantes de la Comisión del Senado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que «dado que estas personas están pagando por un plan que tiene un costo menor, lo que se propone en la indicación es que se le tienen que ofrecer servicios adicionales para justificar el que ahora su plan va a costar lo que es la cotización legal, al menos».

«La Corte Suprema pide que el pago de los cobros en exceso, producto de la no aplicación de tabla de factores, es vía excedentes. Por lo tanto, van a seguir existiendo los excedentes para el pago de la deuda, pero no por este concepto», acotó, citada por Emol.

Te interesa leer:

Ley Corta de Isapres: Comisión de Salud del Senado aprueba que todos coticen un 7% sin excedentes