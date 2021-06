Trabajadores del Hospital Barros Luco continúan movilización: «Están privilegiando la economía por sobre la salud y las vidas de los pacientes»

Trabajadores de la salud del Hospital Barros Luco se mantienen movilizados en reclamo a mayores y mejores recursos para atender la pandemia del coronavirus Covid-19..

Ante este hecho, los trabajadores enviaron una misiva al Gobierno Nacional reclamando las condiciones mínimas para trabajar en los centros de salud como agua caliente en los baños, turnos de descanso, derecho a vacaciones y paso a planta para los trabajadores a honorarios.

El pronunciamiento de los trabajadores se presenta luego de las declaraciones del ministro de la salud Enrique Paris, quien este sábado se refirió a la «mala disposición de los trabajadores al mantener bloqueadas 27 camas».

«El gobierno dice estar contra nuestra lucha argumentando el bienestar de los usuarios, pero estar contra la movilización es mantener todas estas condiciones de atención que no hacen otra cosa que vulnerar su derecho a una Salud de calidad, cuya principal responsable es la actual directora Gisella Castiglione», expresaron en la carta, citada por el portal La Izquierda Diario.

» Los invitamos a continuar apoyándonos en esta lucha porque juntos, trabajadores de la salud y usuarios, construyamos el sistema de Salud que necesitamos, donde la calidad no dependa del bolsillo y la vocación no sea confundida con sobreexplotación», cseñalaron.

Desde el pasado lunes, los trabajadores de este centro de salud se encuentran movilizados para exigir descanso a los trabajadores de la salud, sobre todo para evitar la sobrecarga laboral que se tiene ante una «tercera ola» de contagios.

Los funcionarios exigen “descansos compensatorios, permisos administrativos y feriados legales”.

Los funcionarios de la salud pública plantean que estos problemas no solo están afectando sus derechos laborales, sino también la calidad de la atención que reciben los pacientes, quienes incluso – según se denuncia – deben ser bañados con agua calentada en hervidores, ya que el hospital no cuenta con agua caliente para el aseo de las personas hospitalizadas.

“Nos estamos dando cuenta que en este hospital lo único que están privilegiando es la economía por sobre la salud y las vidas de los pacientes. Aquí en el Hospital Barros Luco se quiere hacer un hospital nuevo, del que ni siquiera han puesto la primera piedra, y es por eso que están ahorrando, están ahorrando en agua caliente, en calefacción, en insumos, pero sí están privilegiando a la empresa privada por sobre los trabajadores”, señaló Brisa Gálvez, dirigenta de la Fenats del Hospital Barros Luco, citada por Radio U de Chile.

“Esto no es de ahora, hace mucho tiempo que nosotros estamos denunciando. No es primera vez que los pabellones han tenido que estar atendiendo incluso con linternas, eso salió en una oportunidad a la luz, no es primera vez que denunciamos que hay roedores en el hospital, no es primera vez que los trabajadores están saliendo a dar la cara”, agregó.

La dirigenta del Hospital Barros Luco Trudeau se refirió también a las palabras del ministro de Salud, Enrique Paris, en las que cuestiona a los trabajadores de salud que se han quejado por las condiciones en que realizan sus funciones.

«Nosotros no estamos felices trabajando y yo creo que gran parte de los trabajadores de Chile no están felices trabajando porque aquí todos los días los trabajadores arriesgan su vida. Y con las medidas que ellos están implementando de carnet verde, de abrir Fantasilandia, los malls según la economía, según la fiesta que venga, son los trabajadores quienes después tienen que enfrentar la ola de contagios y estar arriesgando su vida”, expresó.

Federación de Enfermeros también alza su voz

A este reclamo, también se suma la Federación Nacional de Enfermeros, quienes señalaron que está nueva ola de contagios (promedio de más de 7.000 casos diarios) ataca con un límite de profesionales de la salida que se encuentran «sobreexplotados» tras más de un año en la primera línea de lucha contra la pandemia.

«El número de profesionales es limitado, lo que estamos haciendo es redoblar los esfuerzos (…) Estamos sobreexplotados. Se necesita mucho más de lo que necesitaba antes y este ha sido un problema desde el inicio de la pandemia», expresó José Luis Espinoza, presidente Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros (Fenasenf) en una entrevista a 24 AM.

Aseveró que la estrategia utilizada es la misma desde hace un año, aumentando las camas de UCI, pero sin contar con nuevo personal o mucho más trabajadores de la salud.

«Esa explotación que estamos sufriendo lo vemos en que seguimos aumentando camas, sin cambiar la estrategia del manejo de la pandemia, dejando la flexibilidad de que se puedan contagiar más personas», subrayó.

En el balance ofrecido por las autoridades sanitarias este domingo, reveló que solo quedan disponibles 180 camas UCI a escala nacional,