Sindicatos advierten movilizaciones si se elimina el feriado electoral: “Afectaría gravemente el derecho a voto”

Con una advertencia clara de movilizaciones y un fuerte llamado a no retroceder en derechos, representantes de sindicatos del comercio, retail y farmacias se opusieron enérgicamente este miércoles en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados al proyecto de ley (Boletín N.º 16.725-06) que busca derogar el feriado legal en días de elecciones y plebiscitos.

La iniciativa, que se encuentra en su primer trámite constitucional, generó un debate entre los argumentos económicos del empresariado y la defensa de garantías laborales y democráticas por parte de los trabajadores.

Durante la sesión , los dirigentes sindicales advirtieron que la eliminación del feriado “afectaría gravemente el ejercicio efectivo del derecho a voto” para miles de personas.

Los sindicalistas centraron su crítica en lo que calificaron como una “discriminación” estructural. Explicaron que, actualmente, mientras algunos trabajadores gozan del feriado completo, aquellos que laboran en establecimientos de grandes cadenas –como malls o centros comerciales– deben abrir y dependen de un permiso de tres horas para sufragar.

Rechazo a cambiar el local de votación: “Una falta de respeto”

Uno de los momentos más álgidos se produjo al referirse a la propuesta planteada por algunos sectores empresariales de permitir a los trabajadores votar en un local cercano a su trabajo, en lugar de su domicilio electoral. Los sindicatos rechazaron esta alternativa de forma unánime y contundente.

Alertaron que “se está discriminando a parte de la ciudadanía, que no puede votar en igualdad de condiciones respecto del resto”.

Sergio Fuentes, presidente del Sindicato Nacional Jumbo y secretario de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios (Conatracops), indicó que “las personas quieren votar por las autoridades de su circunscripción, aquellas que representan sus territorios e intereses, y no por otras que no guardan relación con su realidad».

«Solo plantearlo es una falta de respeto», subrayó.

Defensa de una garantía democrática y posibilidad de movilización

Los dirigentes presentes –entre los que también estuvieron Mauricio Acevedo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias (Fenatrafar), y Juan Moreno, presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart– coincidieron en que el feriado electoral es una “garantía democrática y laboral”, que está consagrada en la legislación chilena, particularmente en el artículo 180 de la Ley N.º 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios y que reconoce el derecho de las y los trabajadores a disponer del tiempo necesario para sufragar sin menoscabo de sus remuneraciones.

A juicio de los dirigentes gremiales el feriado electoral es una medida que debe fortalecerse y no eliminarse.

Indicaron que debe extenderse a todos los trabajadores, eliminando cualquier tipo de distinción que pueda crear “ciudadanos de primera y segunda categoría frente al ejercicio de derechos políticos fundamentales”.

Durante la sesión extendieron un llamado al Parlamento a no retroceder en materia de derechos laborales y frente a la posibilidad de que el proyecto prospere, la advertencia fue directa: habrá movilización.

“No podemos perder lo avanzado. Esta es una muy mala señal política para los trabajadores. Después de esto, querrán que volvamos a trabajar en feriados y fechas importantes como Navidad hasta altas horas de la noche, como ocurría antes”, señaló Juan Moreno, en declaraciones recogidas en un comunicado de prensa.

En la misma línea, Mauricio Acevedo agregó: “No podemos retroceder en derechos ganados democráticamente; es grave que el Congreso se preste para retrocesos sociales”.

Postura empresarial: pérdidas económicas y compatibilidad

En contraparte, durante la sesión expusieron autoridades públicas y representantes del empresariado de los sectores comercio, turismo y gastronomía. Entre ellos estuvieron Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales y Estudios de la Cámara de Centros Comerciales de Chile; representantes de la Cámara de Comercio de Santiago; Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía; Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Turismo de Chile; y Andrés Bogolasky, presidente de Marcas del Retail A.G.

Su argumento central se basó en el impacto económico y sostuvieron que el cierre en días feriados genera “importantes pérdidas económicas” para los sectores que dependen de la apertura continua, como el comercio, el turismo y la gastronomía.

Desde su perspectiva, trabajar y votar son actividades compatibles, siempre que se mantengan y respeten los permisos actualmente establecidos por la ley.

El debate dejó en evidencia una fractura profunda entre dos visiones: una que prioriza la protección irrestricta de un derecho fundamental como el sufragio, considerando las realidades laborales modernas, y otra que enfatiza la flexibilidad y la necesidad de mantener la actividad económica en días críticos.

La discusión en la Comisión de Gobierno Interior no está cerrada. Continuará en próximas sesiones, donde se espera que los legisladores ponderen estos argumentos enfrentados.