Patricia Maldonado se quiebra al confesar que sufre sordera y en Twitter lo atribuyen al «karma»

La presentadora de televisión de 72 años de edad, Patricia Maldonado, confesó entre lágrimas que ha comenzado a sufrir de sordera, lo que le ha generado miedo de que esto le impida realizar sus actividades cotidianas.

En conversación con Tal Cual y haciendo referencia a la etapa de vejez, se sinceró diciendo que le afectó el hecho de tener que consultar al médico especialista, a pesar de sentirse “regia, estupenda, maravillosa”.

“Pero empecé tener problemas a los dos oídos. Entonces, yo tengo una alergia constante, que es crónica, que no me la he podido quitar nunca la vida (…) Y eso me provoca a mí, sordera (…) Y yo siempre dije, ‘esto es por alergia’. Pero ya empezó a hacerse demasiado problemático. Me empezaron a molestar los agudos. Cuando la gente habla arriba, siento un malestar enorme”, narró.

En este sentido, la también cantante relató que tuvo que ir a un otorrino “y me hizo un examen completo, con la maquinaria, con todas las de la ley. Me revisó todo lo que tenía que revisarme. Y llegó a la conclusión que no hay nada que hacer. Que ya perdí una gran cantidad de registro en el oído”.

Maldonado agregó que no hay solución y que lo único que puede hacer “para tener una calidad mejor es el audífono. Entonces cuando te dicen el audífono, te da pena po’ hueón. A mí me dio pena, porque nunca pensé que iba a tener que usar un audífono”, reseña ADN.

Su anuncio generó diversos comentarios en la red social Twitter, donde los usuarios consideraron que lo que sufre se debe al karma por el historial de burlas y comentarios que ha emitido la conductora. A continuación, algunos mensajes compartidos:

Así o más claro? Patricia Maldonado era del piño facho que lanzaba huesos a los familiares de DD DD en Londres, decía quieren huesos? Ahí tienen huesos, hoy llora y yo en el palco, solo se decir, felizmente, que bueno verte cagá vieja asquerosa pic.twitter.com/Qp6Jb1yeKo — MARICHIWEU 🌳🌳🌳🌳🌳 (@agnosticrosy) March 20, 2023

"Durante la dictadura no pudimos votar en muchos años"

¿Qué contestó Patricia Maldonado?: pic.twitter.com/HvpFLfvUDv — Felipx Allende 🌳🏳️‍🌈💜🧡 (@HalunkeValnor) March 21, 2023

Patricia Maldonado, este es su fiel reflejo como persona.

Se burló de Fabiola Campillai y ahora se está quedando sorda, que no se venga a hacer la víctima ahora la vieja culiá miserable porque ya es tarde, poco a poco las ratas empiezan a pagar su karma. Ahora es el turno de ella pic.twitter.com/47GefVSzcL March 21, 2023

Patricia Maldonado solo está viviendo el karma de haber sido tan miserable toda su vida, con los que piensan distinto a ella. Que no se venga a hacer la víctima ahora. — AngeloGotelli (@Angelo_Gotelli) March 20, 2023

Dios le está tapiando los oídos para que se escuche los malditos pensamientos retorcidos de odio y a su consciencia degenerada (involutiva) hasta el fin de sus días, a cada segundo: no se lo deseo a nadie, pero esto está hecho. Hay que pagar la deuda. Patricia Maldonado https://t.co/oOWjBD2SD3 — Tere MarinoBitch Mierdnick (cuenta DISPARODIA) (@cleppia_pop) March 20, 2023