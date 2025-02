1xBet es un Socio Oficial de Apuestas del ATP 500 Dallas Open

La casa de apuestas internacional 1xBet ha firmado un acuerdo exclusivo con el ATP 500 Dallas Open, uno de los torneos de tenis más importantes de Estados Unidos. La asociación está diseñada para 2 temporadas y cubre dos torneos del Dallas Open, que se celebrarán en febrero de 2025 y 2026.

Según el acuerdo, 1xBet puede utilizar el logotipo del campeonato ATP 500 Dallas Open en redes sociales y campañas publicitarias en línea. El logotipo de la marca también se colocará virtualmente en la cancha y será visible en las transmisiones de televisión en todo el mundo, excepto en el mercado estadounidense. El contrato de patrocinio con el torneo, celebrado bajo los auspicios de la asociación de tenis masculino ATP, destaca la escala y autoridad de la casa de apuestas global en el mundo del deporte.

“Estamos orgullosos de asociarnos con 1xBet, cuya reputación global y pasión por el deporte se alinean perfectamente con la misión del Dallas Open de ofrecer entretenimiento de tenis de primer nivel. Esta asociación subraya el crecimiento del evento y nuestro compromiso de elevar su estatura en el ATP Tour mientras mejoramos la experiencia para nuestros fanáticos en todo el mundo”, dijo un miembro del comité organizador del torneo ATP 500 Dallas Open.

“La firma del contrato de patrocinio con el ATP 500 Dallas Open fue otro hito en la historia de 1xBet. El acuerdo con el ATP 500 Dallas Open es un paso estratégico importante que abre nuevas oportunidades para promover la marca 1xBET en todo el mundo”, dijo un representante de 1xBet.

Sobre 1xBet

1xBet es una empresa mundialmente famosa con 18 años de experiencia en la industria de las apuestas y los juegos de azar. Los clientes de la marca apuestan en miles de eventos deportivos y juegan a juegos populares de los mejores proveedores en el casino en línea, mientras que el sitio web y la aplicación de la compañía están disponibles en 70 idiomas. La lista de socios oficiales de 1xBet incluye al FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, LOSC Lille, la Serie A italiana, FIBA, Volleyball World y otras marcas y organizaciones deportivas y de esports famosas. La empresa ha sido nominada y ganadora de prestigiosos premios profesionales en múltiples ocasiones, y más de 3 millones de jugadores en todo el mundo visitan su plataforma mensualmente.

Sobre el ATP 500 Dallas Open

El Dallas Open es actualmente un torneo masculino del ATP Tour 500 que jugará su cuarto año en el norte de Texas, su primer año en Frisco del 1 al 9 de febrero de 2025 en el Ford Center at The Star en Frisco. Será el único campeonato indoor del ATP Tour en Estados Unidos y contará con los mejores jugadores de tenis del mundo en competiciones de individuales y dobles. El torneo, anteriormente conocido como el New York Open, es uno de los torneos estadounidenses más antiguos del ATP Tour. Su rica historia incluye algunos de los nombres más importantes del tenis, como las leyendas John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Andy Roddick, Michael Chang, John Isner y Andy Murray, y una generación actual de estrellas como Kei Nishikori, Milos Raonic y Reilly Opelka.

