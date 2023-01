Adultos mayores se viralizan por pasear en skate y silla de ruedas en Talcahuano

“Si no vamos a salir así, mejor no salgamos”, tituló el video Denisse Lara en su cuenta de TikTok (@dnsslr), quien grabó a una pareja de adultos mayores desplazándose de una forma muy particular por las calles de Talcahuano en la Región del Bío Bío.

El registro, que lleva 3,3 millones de reproducciones, 242 mil likes y más de mil comentarios, exhibe a un abuelito posado en una silla de ruedas eléctrica y a su mujer detrás montada sobre un skate aprovechando el impulso del vehículo.

“Quiero ser ella…Noooo, no lo puedo creer…ayy, quiero seguirla es mi gurú…”, se oye en el video, cuya pieza audiovisual fue publicada el 6 de enero pasado y ha dado la vuelta al mundo.

Entre los comentarios de los internautas se puede leer los siguientes: “Es una muestra que somos nosotros quienes elegimos cómo vivir la vida!”, “hasta que la muerte nos separes, ahí hay amor de verdad”, “un ejemplo de enfrentar la vida que nos toca..felicitaciones por su perseverancia y actitud”, AMOR DE TAITAS LOS ABUELITOS, PENSE QUE LE DIRIAN PALABRAS BELLAS”, “el mejor vídeo del año 2023”, “eso es amor del bueno”, “si no es así cuando lleguemos a abuelitos no quiero nada”,

El señor, que se llama Pablo, es técnico electrónico y se dedica a reparar televisores entre los vecinos del barrio Los Cóndores en la ciudad mencionada.

