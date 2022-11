Chiloé: El día en que una profesora mapuche fue intimidada con disparos desde una salmonera | VIDEO

«Me da rabia, me da mucha impotencia (…) las salmoneras hacen lo que quieren», denunció la profesora mapuche Sandra Antipani el 7 de diciembre de 2007. Ella se salvó de recibir un balazo luego de que un funcionario de una salmonera la intimidara con disparos, mientras ella lo estaba grabando con su celular en la localidad de Compu, comuna de Quellón.

«Salí a mirar y a grabar si es que andaban cazadores furtivos, pues acá hay una rica fauna, hay aves, hay lobos marinos y hay cisnes de cuello negro», dijo a Radiodelmar.cl la mujer williche en su momento. El sujeto, quien trabajaba para la empresa Invermar (Invertec Pesquera Mar de Chiloé), baleaba a diestra y siniestra, supuestamente, a aves y mamíferos que se acercaban a la jaula. En ese instante la docente Antipani hacía registro para denunciar la situación, cuando el hombre disparó como se puede apreciar en el video más abajo. Por suerte el balazo no le afectó. «Afortunadamente tenía mala puntería. En otras partes esto es terrorismo y acá por ser una salmonera no les pasa absolutamente nada», acusó la mujer mapuche, quien añadió que «ahora tengo miedo de salir a la playa, pero me interesa denunciar esta situación«.

A su vez, el alcalde de Quellón, Cristian Ojeda Chiguay (hoy en ejercicio de su cargo) declaró que no toleraban el hecho y que recurrirían a todas las acciones legales que estén a su alcance para proteger a las personas de su comunidad «su entorno y la fauna de nuestra comuna».

Además Sandra Antipani interpuso una denuncia en el Ministerio Público. Por esto, la Policía de Investigaciones llegó al lugar y decomisó el arma de fuego. También, la Capitanía de Puerto de Quellón anunció fiscalizaciones nocturnas en la zona para verificar si este actuar es recurrente.

La situación generó indignación y amplio repudio en la sociedad en general y, particularmente, en las comunidades mapuche williche de Chiloé, puesto que la afectada integra la comunidad Coihuin, cuya organización es una de las más numerosas en la Isla Grande.

Según los registros de la época de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el directorio de la compañía estaba compuesto por Alberto Ricardo Montanari Mazzarelli (Presidente), Mario José Montanari Mazzarelli (Vicepresidente), Ignacio Guerrero Gutiérrez (Director), Marisol Montanari Valdés, y Mario Daniel Waissbluth Subelman.

Mira el video