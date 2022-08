Coté López se mueve por el centro junto a corpulento guardaespaldas

Protegida y bien resguardada la modelo María José «Coté»López , reconoció haber acudido a hacer trámites al centro de Santiago acompañada de un guardaespaldas por idea de cuidarla de su marido.

Tras publicar una historia en la que mostraba al funcionario de seguridad, ‘Coté’ López dijo que «voy a contar cómo fue el tema, porque igual se ve bien exagerado». Según indicó mediante Instagram, la medida fue impulsada por su esposo, el futbolista Luis «Mago» Jiménez.

«Yo tenía que ir a la notaría, banco y todo ese cuento. Luis me dice ayer ‘amor, pero no vas a ir sola’ y yo le digo ‘ay, le voy a decir a la Conita que me acompañe’. Me dice ‘¿la Conita te va a proteger?’ Luis tenía que concentrarse, así que no podía ir», añadió.

Debido a aquello, Jiménez envió guardaespaldas para que la resguardaran durante sus trámites. «Es muy heavy, porque imagínate en el auto con los dos y con la pistola al medio», relató.

«En el fondo era porque, me dijo Luis, habían apuñalado a gente en el centro solamente por una mochila, así que igual por último me sentí más protegida. Exagerada, pero protegida», cerró la influencer.