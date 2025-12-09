Cuando la política local sacude al Forex: lecciones de 2025

En marzo de 2025, la segunda presidencia de Donald Trump lo dejó claro: Estados Unidos tiene una posición firme con lo que analistas globales denominaron una nueva “guerra arancelaria”. El gobierno impuso un arancel base del 10% hasta el 25% a todas las importaciones, además de establecer elevadas tarifas adicionales a más de 60 países. Los mercados reaccionaron inmediatamente: varias monedas, sobre todo latinoamericanas, registraron una depreciación frente al dólar estadounidense, lo que obligó a los inversionistas a buscar refugio en activos más estables.

Este episodio nos confirma que la política local tiene repercusiones internacionales, pues sus efectos atraviesan fronteras, impactan los mercados y obligan a un cambio de estrategias globales en cuestión de horas. Así, la política fue un factor silencioso sobre el Forex este año y si tomamos como referencia los sucesos políticos y las tensiones diplomáticas, el mercado de divisas podría seguir el mismo patrón en 2026.

La política global redefiniendo las dinámicas del Forex en 2025

Este año quedó claro que los mercados financieros también toman decisiones basándose en eventos políticos, debido a las relaciones comerciales y los posibles riesgos que se perciben a partir de los cambios y las tensiones dentro de un país. A continuación, se presentan algunos de los eventos más influyentes en el Forex este 2025:

Cambios de gobiernos en Latinoamérica, donde las nuevas regulaciones, políticas económicas y periodos de transición generaron incertidumbre y volatilidad en los mercados. Conflictos diplomáticos con el Medio Oriente, que aumentan el precio del petróleo y empujan a los inversionistas a refugiarse en activos como el dólar, el oro, u otros pares vinculados a la energía con el fin de evitar riesgos. Reformas fiscales dispares en Europa, con ajustes significativos para empresas multinacionales, el IRPF o el IVA, implementados de manera no uniforme, lo que debilitó la confianza en la cohesión económica de la UE y se reflejó en la depreciación del EUR frente al USD y GBP. Guerra arancelaria de EE. UU. y China, que incluyó controles de exportación y amplificó los controles de capital, generando así la caída de CNY y causó fluctuaciones en el AUD y NZD debido a sus relaciones comerciales. Crisis de confianza institucional en África, debido a las irregularidades en procesos democráticos, que aceleró la caída de divisas locales y ocasionó una fuga de capital —y migración— y menor atractivo para los inversionistas.

Expectativas para 2026

El comportamiento del mercado en 2025 reafirma el impacto de las decisiones políticas en el Forex a nivel global. Con base en estos hechos, podemos esperar que en el próximo año esta relación se vuelva más estrecha. Algunas tendencias que podemos esperar de nuevo son:

Con al menos 26 países celebrando elecciones en 2026, la volatilidad política seguirá generando presión en las divisas y mantendrá en una posición dominante a las divisas refugio. La intervención del gobierno en mercados estratégicos y el comercio se puede acrecentar ante la aparición de más ajustes fiscales y restricciones al flujo de capital. Países con mayor estabilidad económica —Singapur, Suiza, Japón y Estados Unidos— podrían representar un reajuste del capital global, en comparación con regiones con tensiones internas y cambios regulatorios repentinos. Las divisas ligadas a las materias primas pueden presentar mayor volatilidad según las políticas energéticas y agrícolas internas.

En definitiva, este panorama exige a inversionistas y traders conocer y entender la política local como una variable macroeconómica nueva. Esta lectura estratégica les permitirá anticiparse a los riesgos políticos y enseñará a moverse dentro de la volatilidad que representa.