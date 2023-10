De Radioactiva al Palermo: Les Magnifiques se presentan en un show exclusivo en Providencia

Quienes escuchan Radioactiva de 7 a 9 de la mañana, sabrán de qué estamos hablando. Los Magníficos es un programa radial de humor y entretención, en el que interactúan con sus locutores, los que en su mayoría son niñas y niños. Incluso, durante las fiestas patrias, se presentaron por primera vez en las Fondas del Parque O’Higgins, a través del «Show de Pitiklin», personaje infantil de la radio que es representado a través de un tierno «marcianito» y su secuaz la «Señora Williams». Pero, esta no es la única faceta que poseen Luis Hernández y José Luis Godoy, locutores del espacio.

En conversación con El Ciudadano Lucho de Chile (Hernández), aseguró que debutaron en la primavera del año 2019, después de trabajar varios años la idea, atreviéndose a incursionar en el rubro del humor, a pesar de los riesgos.

-Ambos somos periodistas y compañeros de radio hace más de diez años. Entonces de esa amistad y camaradería surgió el proyecto. (La rutina es) ver la realidad cotidiana chilena desde el humor, con un poquito de contingencia y costumbres locales, pero desde la exageración y la comedia. Agregamos algo de música o canciones parodia-, comenta Hernández, quien intenta conversar mientras intenta tomar el metro entre risas.

Sin embargo, y a pesar de ya haberse presentado en diversos escenarios, la dupla enfrenta un nuevo desafío: El Teatro Palermo, ubicado en Providencia; escenario en el que han hecho reír diversos humoristas como Pamela Leiva, Iván Arenas, Don Carter, entre otros.

Ante este nuevo evento, el que se realizará el próximo jueves 5 de octubres a las 22:30 horas en dicho espacio, Lucho -como es popularmente conocido- confiesa que no es necesario ser seguidor del programa radial para entender su rutina, puesto que, a pesar de poseer semejanzas, son dos cosas distintas.

-Hacemos Los Magníficos de Radioactiva con el fin de activar y despertar a la gente que escucha la emisora. El show de humor es distinto porque no es un programa. Es un espectáculo al que cuidamos y corregimos mucho los detalles. Puede oírlo y disfrutarlo perfectamente, alguien que no nos conoce o no escucha la radio. Nuestro máximo esfuerzo lo damos cada vez q nos presentamos. Que las personas que asistan se rían, lo pasen bien y se retiren con la sensación de haber visto un buen espectáculo. Siempre es nuestra meta y somos muy críticos en mejorar siempre-, dice Hernández.

Al ser consultado sobre un adelanto de la rutina, antes de despedirse el comediante afirma que «un mago de verdad no regala su varita», mientras se va.

¿Dónde comprar las entradas?

comediaticket.cl

Dirección: José Manuel Infante 1414, Providencia