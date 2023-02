Ella aplaudía a soporte para que gatos miren por la ventana y no esperaba lo que sucedió después

Cuando Lina, Worm y Will Smith recibieron un soporte para la ventana en Navidad, se emocionaron de inmediato. Todos se enamoraron de él y han pasado los últimos meses peleando y descansando en el aparato cada vez que tienen la oportunidad.

“Will Smith lo usó la primera noche que lo obtuvimos”, dijo a The Dodo Jennifer Peacock, la «madre» de los gatos. “Luego, Worm se dio cuenta de que podía apartarla y tirarse solo. Cada uno tomó turnos para dormir la siesta hasta que recientemente las chicas decidieron que Worm no podía empujarlas más y se mantuvieron firmes”.

El trío recientemente había comenzado a usar el soporte al mismo tiempo, y Jennifer estaba tan impresionada con lo bien que se mantenía el aparato que decidió filmar una reseña. Estaba grabando y elogiando lo bien que se estaba comportando el soporte cuando, de repente, ocurrió un desastre.

Mientras Jennifer hablaba sobre el soporte, de repente se cayó. Sin embargo, en lugar de romperse, derribó toda la ventana en el que estaba montado, dejando a Lina, Worm y Will Smith sobresaltados y muy confundidos.

“Lo primero que pensé fue que no podía creer que capté eso en cámara”, dijo Peacock. “No me sorprende mucho hoy en día, así que miré para ver si los gatos estaban bien y continué grabando. Worm actuó como si fuera el apocalipsis, y no lo vi durante una hora más o menos. Las chicas se quedaron cerca para investigar qué diablos acaba de pasar en realidad”.

Jennifer no paraba de reírse por el hecho de que la ventana había cedido. Ella pensó que todo era divertido, mientras que los gatos estaban muy molestos porque el soporte ya no existía.

“Están muy molestos”, dijo Jennifer. “Ahora estoy buscando una alternativa para sus sesiones en las ventanas. Probablemente algo que pueda atornillar a la pared porque la casa es muy vieja”.

Con suerte, el trío podrá volver muy pronto a sus días de observación posados en algo un poco más resistente.

