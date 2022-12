Elon Musk: «Si me suicido, no es real»

Elon Musk, director ejecutivo de Twitter, indicó que «no tiene ningún pensamiento suicida». Esto aludiendo a rumores asociados a su seguridad y que si le pasara algo surgieran explicaciones apuntando a un suicidio.

El multimillonario realizó dicho comentario este sábado durante una exposición en donde informaba cómo la red social del pajarito controló la distribución de la historia del computador de Hunter Biden, cuyo episodio ocurrió durante la carrera presidencial de 2020 en Estados Unidos.



El empresario aclaró que si sufre de una muerte inesperada no sería un acto de su parte. «Si me suicido, no es real», despejó Musk frente a las más de cien mil personas que participaban del evento en vivo.

