Este es el súper donante de semen que ha sido padre biológico más de 800 veces

Se dice que Simon Watson es el donante británico de esperma más prolífico. Vende su semen a £50 (poco mas de 50.000 CLP) por cada muestra y ya ha sido padre biológico de unos 800 niños nacidos. Tiene 41 años y lleva 16 ofreciendo sus semillas, dando origen a un promedio de un bebé por semana, cuenta The Mirror.

Ahora, este hombre de inusual visión para los negocios está vendiendo su esperma por Facebook y otros sitios de Internet. Sus esfuerzos le han permitido recolectar unas £40.000 (40 millones de pesos cl), anunciando su fluido seminal como «municiones». Su negocio ha sido tan próspero que se ha transformado en un flujo constante de entregas de semen y entradas de dinero.

Simon Watson vive en Luton, Bedforeshire, Reino Unido, y es padre -en la práctica- de tres hijos, dos hombres adolescentes de su primer matrimonio y una niña del segundo. «Mi familia y amigos están enterados de todo lo que hago, no tengo secretos. Los compañeros de escuela de mis hijos encuentran que es chistoso», cuenta.

El prolífico donante dice que recientemente tuvo que terminar con su noviazgo de tres años por causa de «las presiones del trabajo», informa The Mirror. «Ella estaba harta de esto, de hecho me dijo que desprecia lo que hago. Siempre estoy yendo de aquí para allá con lo de las donaciones y eso la terminó poniendo muy nerviosa», confiesa.

Watson cuenta su historia y su punto de vista:

«Me volví donante luego de que se rompiera mi primer matrimonio. sabia que quería tener más hijos y fue por eso que empece. Mi segunda esposa ya sabia yo que yo hacia y yo estaba decidido a dedicarme a esto. Creo que ella lo acepto, aunque no se si realmente le gustaba. Aunque todo se hace en contenedores plásticos, es un poco raro».

«He estado donando por un largo tiempo ya. Solía hacerlo a través de bancos de semen, pero de manera personal es mucho más conveniente para mi. Generalmente pongo avisos en Facebook; esa es la forma de proceder, puedes ver quién es quién por sus perfiles y eso hace las cosas más seguras. Puedo ser un poco exigente con respecto a quien le dono mi esperma, pero generalmete todo sirve. No me importa si la gente fuma o toma, pero a drogadictos probablemente no les donaría».

«En estos años he tenido mucho más de 800 hijos, y esos son solo de los que me he enterado. Nunca imaginé llegar a donar a este nivel, pero creció como una bola de nieve gracias a la genialidad de Facebook».

«Normalmente no mantengo contacto con la gente. Si están felices, yo feliz, y una vez que ya hice mi parte, eso es todo. La mayoría prefiere desaparecer, aunque si alguien quiere conocerme mejor, lo acepto, pero es su decisión. Cada dos semanas, o más , me entero de que aparece algún niño nacido en alguna parte. También he tenido una que otra pareja de gemelos».

«Algunas mujeres dicen que [donar] debería ser gratuito, pero yo considero que cincuenta libras por un frasco de la «poción mágica» no es un mal precio; hay que cubrir los gastos».

Antes, Simón trabajaba administrando la tienda de aromaterapia de su padres, hasta que comenzó a administrar su propio negocio como donante de esperma a tiempo completo. Desde que se dedica a esto, se hace exámenes con regularidad para asegurar que su salud sea óptima y su producto esté en excelentes condiciones.

Al ofrecer esperma fresco en lugar de congelado, las donaciones de Watson están fuera de las regulaciones de la Autoridad en Fertilización y Embriología Humana (HFEA por su sigla en inglés), que gobierna a los bancos de esperma que tienen licencia, pero él dice que su forma de donar es completamente artificial (sin contacto con las mujeres). «Tengo un frasco plástico con una jeringa sellada y esterilizada para que las clientas (o parejas) se hagan la inseminación. Entrego la muestra y desaparezco para que ellas (o los futuros padres) hagan lo que les corresponde», explica Watson. «Aunque no estoy en contra de los tipos que lo hacen de manera natural», agrega.

Simon Watson cuenta que nunca ha recibido comentarios negativos de la gente cuando se enteran de su negocio, que mas bien lo consideran gracioso y que mientras su trabajo siga funcionando para él, no tiene intenciones de dejarlo. «Ahora tengo hijos por todo el mundo y los padres siempre están tan agradecidos».

Simon Watson fue entrevistado en el programa de Victoria Derbyshire, en los canales BBC Two y BBC News.

Traducción y redacción, El Ciudadano.