Ideas de cenas rápidas, saludables y variadas para la semana

Con la inmediatez del día a día y la lista infinita de tareas del hogar y quehaceres después del trabajo, a veces casi no queda tiempo para cocinar tranquilamente antes de cenar. Cada vez es más común, dado el ritmo de nivel de vida, que las cenas sean platos precocinados del supermercado o algo rápido de hacer en el microondas. Es cierto que son opciones que ahorran tiempo, pero a la larga perjudican a la salud, por el alto nivel de ultraprocesados que tienen para alargar su vida útil.

La cocina y la gastronomía son dos artes y pasiones que enamoran a muchos y agotan la paciencia de otros cuantos. Pero, con ingredientes básicos, un par de recetas y consejos de cocineros y expertos, preparar una comida o cena deliciosa es mucho más sencillo de lo que parece. No hay que ser Karlos Arguiñano ni tener un programa de cocina en televisión para disfrutar cada noche de un menú gourmet.

La clave de cocinar está en entender esta tarea no como una obligación, sino como un pasatiempo más que te permite despejar la mente, desconectar de las responsabilidades y disfrutar contigo mismo. Para muchas personas es una actividad de ocio y tiempo libre como el que queda con los amigos para ir a pádel, el que juega a casino online España o el que prefiere ver una serie descansado en el sofá.

¿Qué cenar cuando no se tiene tiempo?

Independientemente de la jornada laboral que tengas y de que el horario sea fijo o rotativo, la realidad de hoy en día demuestra que hay tantas actividades y responsabilidades que al final del día apenas queda un par de horas para recoger la casa, ir a hacer la compra, hacer la cena y la comida del día siguiente y descansar.

Por eso, lo último que se busca al hacer la cena es sentir que se está perdiendo el tiempo, porque es un momento muy provechoso para la mente. Además, mientras se prepara la comida se pueden hacer paralelamente otras tareas del hogar, como recoger, poner lavadoras, o incluso secarse el pelo. O, hasta escuchar un podcast y dejar a la mente volar entre fogones y alimentos.

Ideas de cenas saludables y fáciles de preparar

Nutricionistas y dietistas coinciden en que una buena cena debe ser ligera y nutritiva, ya que es la última comida del día y la que más fácil de digerir debe ser para el estómago. En ocasiones, nos vamos a la cama inmediatamente después de cenar, por lo que el cuerpo humano dispone de muy poco tiempo para hacer la digestión.

Ensaladas variadas

La ensalada es el plato estrella de cualquier cena, sobre todo por todas las opciones que ofrece y la facilidad de combinar proteínas, nutrientes y sabor en un mismo plato.

Por supuesto, la verdura debe ser la base, pero también se necesitan legumbres como garbanzos o lentejas cocidas, huevo cocido, atún o pollo, aguacate, tomate, pepino, espárragos y hasta frutos secos. Con la ensalada se puede probar cada noche de una forma, añadiendo también fruta. Eso sí, es importante saber cómo comprobar si los huevos están en buen estado.

Pescado con guarnición

Ahora la gran revolución de cualquier cocina es la airfryer o freidora de aire. Ya que te permite en apenas unos minutos y sin usar mucho aceite tener ideas de cenas saludables, fáciles de preparar y muy rápido. Es sin duda la forma más preferida por muchos, ya que no necesitas usar ollas y sartenes, por lo que se reduce notablemente el tiempo invertido en la cocina.

El pescado debe ser otro de los grandes aliados del menú de cenas, en cualquiera de sus versiones: atún, salmón, lubina, medallones de merluza…aunque es cierto que la dorada en freidora de aire es muy sencilla y tiene un sabor delicioso; sobre todo si se le añade ajos y un poco de jugo de limón. Y siempre acompañada de una buena guarnición de patatas cocidas o verduras.