La peculiar proposición de una embarazada a una doctora que se volvió viral

Esta mujer embarazada se convirtió en la comidilla de Internet gracias a una peculiar petición que hizo por la red de mensajería Whatsapp a una doctora.

En los mensajes, la mujer elogia a la doctora por la cesárea que le hizo a una amiga, y le pide que sea su “madrina” de cesárea. Esto es, que no le cobre por ella.

“Ándale, ha de ser buen precio en el Angeles, por ser a ti, ¿no? Quiero quedar así de bonita, ándale, plis”, dice la mujer, refiriéndose a un hospital privado en México y a su interés en que le elimine tejido adiposo sobrante. Algo así como cesárea con liposucción combinada.

Cuando la doctora, estupefacta, la explica que tiene que pagar los honorarios que cobra el centro médico, la mujer reacciona indignada.

“Qué falta de ética profesional negar una paciente y más aún embarazada”, escribe.

Aun así, la insistente embarazada no se da por vencida y le dice “todavía con que me iba a poner en tus manos para que me operes te haces de rogar, puedo servirte como práctica para cesáreas”.

Luego la mujer esboza un intento de disculpa. “Bueno, discúlpeme que me haya puesto grosera, pero quería quedar con bonita cintura”, le escribe y a continuación le sugiere que en vez de operarse en el hospital privado, iría a otro público.

La doctora subió el intercambio a su cuenta de Twitter, ocultando la identidad de la embarazada, pero luego lo eliminó. Ya era tarde: se propagó como la pólvora y hasta ha generado memes en torno al tema del “apadrinamiento”, o sea, la búsqueda de favores para recibir servicios gratuitos.

