Mailrelay se impone para el 2026  la carrera del email marketing: así compite frente a Mailchimp, Acumbamail, Brevo y otras plataformas

En un mercado cada vez más saturado de herramientas de email marketing, donde nombres como Mailchimp, Acumbamail o Brevo han dominado gran parte del sector en los últimos años, se abre paso una potente opción cuyo enfoque parece desafiar las reglas habituales del sector, se trata de Mailrelay.

Mailrelay es una plataforma, desarrollada en España y con presencia internacional, se ha convertido en una alternativa especialmente atractiva para pequeñas empresas, ONGs y negocios que buscan maximizar resultados sin disparar costes.

Además por estar diseñada en un entorno hispanohablante se hace ideal para empresas de la comunidad latinoamericana rompiendo así la barrera idiomática en su entorno.

Para entender por qué Mailrelay está ganando terreno, en este reportaje analizamos sus propuestas y las comparamos con algunas de las herramientas más populares del mercado.

El plan gratuito más grande del sector

Una de las claves del éxito de Mailrelay es su amplio y llamativo plan freemium, probablemente el más generoso disponible en las plataformas de email marketing.

Mientras que Mailchimp limita su plan gratuito a 500 contactos y 1.000 envíos mensuales, y Brevo mantiene un máximo de 300 envíos diarios, Mailrelay rompe los esquemas entregándote:

Hasta 80.000 envíos al mes

Hasta 20.000 contactos

Sin límites diarios de envío

Este enfoque elimina uno de los mayores dolores de cabeza para emprendedores o pequeñas organizaciones que es poder crecer sin que el coste del email marketing se convierta en un problema.

A lo anterior se suma que su versión freemium es sin recortes funcionales.

Debemos tener en cuenta que la mayoría de plataformas aplican recortes a sus planes gratuitos

funciones avanzadas desactivadas, limitaciones en automatizaciones, ausencia de soporte técnico o branding obligatorio.

Pero Mailrelay apuesta por un modelo diferente, pues con su plan gratuito incluye todas las funciones, desde automatizaciones y segmentación avanzada hasta estadísticas detalladas y landing pages.

“El freemium suele ser una versión reducida del producto. En Mailrelay, en cambio, es prácticamente el servicio completo”, comenta un especialista en marketing digital.

Una opción estratégica para pequeñas empresas, startups y ONGs

Screenshot

Para negocios que inician su presencia digital, el email marketing sigue siendo una de las herramientas más rentables. Pero las grandes plataformas no siempre facilitan el acceso en sus fases iniciales.

Mailrelay ha sabido posicionarse como un aliado natural de ese sector, pues su plan gratuito no requiere introducir tarjeta de crédito, su límite de contactos es superior al de la competencia, y permite enviar newsletters con volúmenes que en otras plataformas serían de pago desde el primer momento.

Organizaciones sin ánimo de lucro encuentran también aquí un punto fuerte, al poder mantener bases de datos amplias sin coste y con soporte técnico disponible, humano, real y multilingüe.

Mailrelay destaca al ofrecer, atención por teléfono, chat en vivo,y sistema de tickets, incluso para usuarios del plan gratuito.

Además, su equipo ofrece asistencia en varios idiomas, un punto clave para empresas que operan en diferentes mercados.

Envíos masivos

Para compañías que manejan envíos masivos -millones de correos al mes-, el elemento decisivo no es solo la interfaz o el precio, sino la entregabilidad, la capacidad de que los emails lleguen realmente a la bandeja de entrada y no a la carpeta de spam.

En este ámbito, Mailrelay ha construido una de sus principales fortalezas pues cuenta con :

Rangos de IP propios

Algoritmos de optimización de entregabilidad

Infraestructura reforzada para envíos de muy alto volumen

Esto coloca a la plataforma a la altura -e incluso por encima- de competidores con mayor fama internacional, convirtiéndola en una alternativa sólida para grandes organizaciones que buscan estabilidad y control.

Mientras que plataformas como Mailchimp siguen dominando por reconocimiento de marca, la propuesta de Mailrelay se presenta como una alternativa más accesible, potente y centrada en las necesidades reales de los usuarios.

El Ciudadano