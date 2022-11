Nuevas tendencias digitales en métodos de pago para apuestas online

Las casas de apuestas, al igual que los casinos en línea, siempre han destacado por la innovación y la originalidad. Sobre todo, a la hora de adaptarse a las exigencias de los usuarios y de ofrecer novedades que las satisfagan. Sin duda, uno de los aspectos en los que más han trabajado a lo largo de los últimos años es el de los métodos de pago. Por ello, aquí queremos contar cuáles son las últimas tendencias en la materia.

Billeteras digitales y otros métodos de pago de moda



Una billetera digital es un servicio que permite disponer de una determinada cantidad de dinero con la que realizar operaciones en Internet de forma segura. De hecho, una vez depositada en ella, no hace falta usar la tarjeta de crédito o débito, así como ningún otro sistema de pago convencional. Algo que garantiza un mayor nivel de seguridad.

Hay muchas billeteras muy conocidas a nivel mundial. Es el caso, por ejemplo, de PayPal, que presume de ser la más utilizada del planeta. Sin embargo, no es la única. En estos momentos, dentro del sector de los juegos de azar, Neteller goza de una gran cuota de mercado. Skrill, OkPay y EntroPay son otros buenos ejemplos.

Sin embargo, hay otros sistemas de pago que son tendencia en el universo de las casas de apuestas en línea. Es el caso, por ejemplo, de Cuenta RUT en Chile, que se puede usar tanto en comercios físicos como virtuales. Lo mismo podemos decir respecto a las tarjetas prepago. Se cargan con una determinada cantidad de saldo y, posteriormente, se desechan una vez que su código ha sido empleado para realizar el depósito.

Las criptomonedas, un valor al alza dentro de las casas de apuestas



Puede que aún su uso no esté generalizado en el mercado de las casas de apuestas chilenas. Sin embargo, cada vez son más las que ofrecen esta opción. No olvidemos que las criptomonedas están experimentando un gran auge en los últimos años. Escapar de la inflación es uno de los principales argumentos que esgrimen quienes apuestan por ellas.

Sin embargo, elegir Bitcoin o Ethereum como método de pago dentro de una casa de apuestas en línea no solo tiene esta ventaja. Además, se trata de sistemas muy seguros y que garantizan un anonimato total en la Red. ¿El motivo? Emplean blockchain o estructura de bloques, el cual está considerado como un sistema inexpugnable.

Eso sí, al día de hoy, las criptomonedas solo pueden ser utilizadas como depósito, pero no cobradas. Todavía no existe ningún casino en Chile que ofrezca esta opción. No olvidemos que la volatilidad en los precios de las divisas criptográficas es uno de los factores que más influyen en ellas.



En definitiva, estas son las últimas tendencias digitales en métodos de pago dentro de las casas de apuestas en línea de Chile. Como podemos ver, se trata de un sector que ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos años y que se ha adaptado como ningún otro a los gustos del público.