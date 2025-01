Pasajera se niega a ceder asiento al niño: Redes aplauden su firmeza frente a madre insistente

Un vuelo que desató un debate viral

En un vuelo comercial en Brasil, un incidente entre una madre, su hijo y una pasajera desató un encendido debate en redes sociales. Todo comenzó cuando el niño insistió en ocupar un asiento junto a la ventanilla, que ya estaba ocupado por una pasajera. Ante la negativa de esta última a cambiar de lugar, la madre reaccionó grabando el momento y acusando a la pasajera de «falta de empatía».

La situación, ocurrida en diciembre pasado, rápidamente escaló, con el niño llorando y la madre insistiendo: “Ella no quiere cambiar de lugar. Estoy grabando tu cara. No tienes empatía por la gente, eso es asqueroso. Estamos en el siglo XXI y la gente no tiene empatía por los niños”, señaló en el video compartido en redes.

Redes sociales respaldan a la pasajera

A pesar de los intentos de la madre por exponer la situación, las redes sociales reaccionaron en favor de la pasajera. Comentarios como “¿Quiere ventanilla? Pues pague ventanilla” o “El mal uso de su imagen merece una compensación” inundaron las plataformas, generando una ola de apoyo hacia la mujer que decidió mantener su lugar.

La controversia creció al punto de que la madre del niño eliminó su cuenta de TikTok y el video original, aunque para entonces ya había sido descargado por usuarios y seguía circulando en internet.

La pasajera: una inesperada heroína en redes

La pasajera, quien según reportes es licenciada en Administración, optó por no emitir declaraciones públicas, pero su perfil en redes comenzó a ganar notoriedad tras el incidente. Mientras tanto, el video sirvió para abrir un debate sobre los límites del respeto mutuo y el derecho a mantener las decisiones personales, incluso en situaciones incómodas.

A continuación, te presentamos el video que desató un encendido debate en redes sociales. En él, se observa cómo la madre graba a la pasajera que se negó a ceder su asiento junto a la ventanilla, mientras el niño insiste en ocupar el lugar. Este momento viral dejó clara la postura de los internautas, quienes no tardaron en tomar partido: