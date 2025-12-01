Patrones gráficos clave que todo trader diario debería conocer

En la actualidad se habla mucho del trading, pero una gran cantidad de personas no tienen una idea clara sobre lo que es y en qué consiste. Cabe destacar que el interés por este tema ha crecido en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica.

A su vez, miles de personas buscan activamente distintos métodos para que sus ahorros no pierdan su valor y sobrellevar la inflación. Los usuarios más experimentados están al corriente de las tendencias predominantes en el mudo del trading y para obtener buenos resultados se basan en distintos patrones gráficos clave.

Gracias a dichos patrones los traders han podido sobrellevar la inflación y mantener el valor de sus ahorros en un corto y largo plazo. Para entender lo que es el trading y los patrones gráficos que se utilizan se presentará un breve desglose detallado sobre dicho tema.

Definición de trading

El término “trading” hace referencia a la compra y venta de activos digitales financieros como dólares, euros, bonos o acciones. Esta actividad se hace con el objetivo de obtener ganancias a largo o corto plazo.

Así pues, el trading se enfoca en aprovechar los movimientos y tendencias que se presenten en los diferentes mercados en los que un trader haya decidido invertir.

¿Qué es un trader?

Los usuarios que se dedican a la compra y venta de activos financieros son conocidos como “traders” y su objetivo principal es obtener ganancias gracias al manejo de dichos activos.

Un trader suele destacar un poco más en los mercados, ya que ellos operan activamente comprando y vendiendo activos en plazos de tiempo más reducidos a diferencia de aquellos usuarios que solo compran acciones o bonos para guardarlos por varios años. En resumen, un trader busca oportunidades rápidas de manera constante.

Activos más comunes en el mundo del trading

El mundo del trading es bastante amplio y dentro del mismo se suelen comercializar distintos activos. Los más comunes son:

Bonos

Materia prima

Índices bursátiles

Acciones

Fondos cotizados en bolsa

Divisas

Productos derivados

Patrones gráficos

Al momento de comenzar a operar en el mundo del trading los traders más expertos han aprendido a utilizar diferentes herramientas digitales que les permiten detectar con mucha antelación posibles cambios en los precios en cada mercado para luego actuar rápidamente en base a dichos movimientos analizando sus patrones gráficos.

Tipos de patrones

Cada patrón es simplemente una gráfica que reúne todo el historial de precios. A su vez, tienen solo dos variantes:

Patrones de continuación: se centran en seguir la tendencia actual. Por ejemplo, si la tendencia es alcista, la pauta de continuación seguirá indicando la continuación de la misma y suelen verse con bastante regularidad.

Patrones de inversión o reversión: dan aviso de un cambio repentino en las tendencias promedio en la gráfica. Si se tiene un gráfico alcista el patrón mostrará un movimiento bajista.

El patrón más destacado en el trading diario

De manera constante y diaria cada trader observa un gráfico para distinguir cada patrón que se presenta en el mercado. Los más destacados son:

Patrón cabeza-hombro: en este patrón se suelen buscar tres picos en un gráfico. El pico central tiene que ser el de mayor altura a diferencia de los otros dos. Esto puede apreciarse en la cola de una tendencia alcista, además, indica que el mercado puede presentar un cambio drástico.

Según un destacado artículo de Exness, los patrones gráficos para day trading de esta categoría pueden tener alturas diferentes y no ser tan simétricos.

Estrategias de inversión y otros patrones

Existen múltiples estrategias de inversión aplicables en trading, así como otros patrones fáciles de identificar:

Patrón fondo de tubería: en este caso se muestran los mejores resultados de la semana. Un trader que aplica la estrategia de inversión de Exness “algo trading” suele sacar provecho de la situación cuando se presenta una tendencia bajista.

Un fondo de tubería suele aparecer en la mayoría de gráficas de las acciones líquidas luego de que un determinado mercado haya presentado una fuerte tendencia a la baja.

Patrón de banderas: en cada gráfico suelen aparecer patrones de bandera cuando se visualiza una tendencia previa, ya sea baja o alta. Se interpreta como un patrón de continuación debido a que la tendencia es continua. Suelen formarse tras un fuerte periodo de tendencia.

Durante las tendencias rápidas y pronunciadas suelen aparecer las banderas. Por otro lado, los patrones de bandera perfectos pueden durar varias semanas y ayudan a mantener estable las fluctuaciones de precio.

Patrón cuña en expansión: puede interpretarse como un patrón de inversión o de continuación. Suele presentarse con la forma de un cuerno y puede estar inclinado hacia abajo o arriba. No suele aparecer tanto en los mercados bajistas o alcistas a diferencia de otros patrones. Un alza o baja parcial puede advertir un cambio repentino en la tendencia.

Patrón cuña descendente: las cuñas pueden mostrarse como una figura de continuación o de inversión. Por un lado, este suele atraer y confundir a los traders menos experimentados, ya que se están mostrando movimientos que pueden mostrar una tendencia bajista.

Por otro lado, se presenta una serie de mínimos decrecientes que derriban los “stop loss” de los traders antes que se presente el fin de la tendencia alcista. Una cuña descendente puede aparecer en cualquier gráfico, ya sea mensual, semanal o diario.

Patrón de triángulos: en medio de una tendencia los triángulos pueden aparecer además de indicar la continuación de la misma. Suelen otorgar información clave sobre la situación actual de un mercado específico.

Patrón de velas: un patrón de velas analiza una o un grupo de velas y puede representarse con las siguientes variantes:

Patrones de continuación: este patrón hace referencia a las rupturas que se presentan en la tendencia actual. Los precios suelen permanecer estables por periodos de tiempo más prolongados o mostrar un retroceso de forma ligera.

Patrones de reversión: los precios suelen presentar un cambio brusco de bajista a alcista o viceversa en una o varias velas.

Una herramienta imprescindible

Los patrones gráficos en el mundo del trading son cruciales para entender el comportamiento de cada mercado y sus tendencias. No obstante, los traders no los toman como una herramienta precisa, ya que en el trading se hacen pronósticos y todo está en

constante cambio.

Estudiando oportunidades

Un inversor toma en cuenta que el estudio de los patrones puede resultar bastante útil para tener mejores oportunidades a la hora de comprar y vender diariamente sus activos financieros. Al igual que otras herramientas de trading los patrones facilitan la toma de decisiones y la obtención de resultados tras realizar pronósticos.