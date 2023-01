Shakira hace “carrete” luego del éxito de la canción dedicada a Piqué

“Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, reza la canción de Shakira que sin rodeos apunta al quiebre de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué, de quien se separó en junio pasado luego de que supiera que le era infiel con Clara Chía la actual novia del español.

“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tu”, dice la colombiana en la canción aludiendo a la pareja de Piqué. Añade: “Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan”.

Y vaya que factura Shakira. El tema, que lleva más de 140 millones de reproducciones en Youtube, fue lanzado el pasado miércoles 11 y en pocas horas ya había roto records, pues los fans esperaban la versión de la artista sobre la ruptura.

Asimismo, en Spotify logró más de 14,4 millones de descargas. “Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes.”, dijo Shakira en su cuenta de Instagram, donde comunicó los números del éxito.

La fiesta

Debido a los logros la cantante se puso a celebrar. “¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?”, explicó la intérprete en un video donde aparece pasándola bomba con sus amigas en un «carrete» (fiesta, en buen chileno). Además, de fondo se oye la célebre canción. “Biza, un besito Biza”, señala la Shakira en agradecimiento a Bizarrap con quien grabó el tema en la Music Sessions #53.

Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023

Fans

La colombiana se exhibe alegre, cuya actitud se puede percibir en otros videos en los que se puede observar a Shakira asomada en el balcón de su casa agradeciendo el respaldo a sus fans, quienes llegaron a manifestar su apoyo.

Shakira de fiesta en casa y sale a saludar a unos fans JAJAJAJJAJA pic.twitter.com/TlA0UVvloO — Alexsinos (@alexsinos) January 15, 2023

Shakira tiene montada una fiesta en casa y ha salido al balcón a saludar a sus fans❤️.

Información y vídeo de @MarcLeirado pic.twitter.com/SkDSREHzU9 January 15, 2023

