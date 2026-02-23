Supercopa de Chile: lo que dejó el inicio de la temporada

La casa de apuestas internacional 1xBet repasa el torneo que dio el puntapié inicial a la temporada 2026 de nuestro fútbol.

Un cambio histórico

Este año, por primera vez, la Supercopa de Chile se disputó con cuatro equipos y no con dos, como había sido tradición. El certamen adoptó un formato de eliminación directa, con dos semifinales y una final, siguiendo el modelo que desde hace varios años se utiliza en países como España e Italia.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional decidió apostar por esta variante, con una diferencia clave: a diferencia de otras ligas, los clubes chilenos no viajaron al extranjero. Todos los partidos se jugaron en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Los participantes de la Supercopa de Chile 2026 fueron:

Coquimbo Unido (campeón de la Liga de Primera 2025)

Universidad Católica (subcampeón de la Liga de Primera 2025)

Huachipato (campeón de la Copa Chile 2025)

Deportes Limache (subcampeón de la Copa Chile 2025)

Semifinales

Huachipato vs Universidad Católica – 2-4

El primer tiempo de Los Cruzados fue discreto y lo pagaron caro. El delantero de Negriazules, Lionel Altamirano, fue el encargado de castigar esa falta de intensidad. El argentino de 33 años marcó dos goles tras el descanso y puso a Huachipato en ventaja por segunda vez en el partido.

Sin embargo, la segunda mitad terminó siendo un verdadero show de otro argentino. Fernando Zampedri firmó un doblete, incluido el gol del triunfo en el minuto 90, y además asistió a Justo Giani, que empujó el balón al arco vacío para sentenciar el marcador. Zampedri vive una segunda juventud y, a sus 37 años, deja claro que no piensa colgar los botines.

También fue clave el aporte de los refuerzos de Universidad Católica. Giani marcó un gol y Matías Palavecino dio una asistencia luego del empate 2-2 convertido por Clemente Montes.

Coquimbo Unido vs Deportes Limache – 3-2

Los duelos entre Piratas y El Tomate Mecánico suelen ser sinónimo de goles, y esta vez no fue la excepción. Ambos equipos volvieron a encontrarse con el arco rival.

La temporada pasada, Coquimbo Unido se coronó campeón de liga por primera vez en su historia, asegurando el título con cuatro fechas de anticipación y convirtiéndose en el primer club en superar el 80% de los puntos en la Liga de Primera. Sin embargo, ese capítulo ya quedó atrás: el equipo sufrió varios cambios, siendo el más importante la salida del técnico Esteban González, principal artífice del éxito, rumbo a Querétaro en México.

El argentino Hernán Caputto debutó con triunfo al mando de los Piratas, aunque no sin sobresaltos para los aficionados. Tras recibir un gol tempranero, Limache reaccionó y pasó al frente al inicio del segundo tiempo. El campeón vigente fue rescatado por sus nuevas incorporaciones: Guido Vadalá aprovechó un error del arquero rival y Lucas Pratto, de 37 años (autor de dos goles en cinco partidos con la selección argentina), convirtió con seguridad un penal en el minuto 85.

Final

Universidad Católica vs Coquimbo Unido – 0-0 (7-8 en penales)

Los finalistas de la Supercopa fueron los equipos que menos goles recibieron en la Liga de Primera 2025, y volvieron a demostrarlo tras las semifinales llenas de emociones. Ninguno quiso asumir riesgos: Coquimbo manejó más la posesión, Católica remató más al arco, pero según los números de xG, ninguno mereció siquiera un gol.

El arquero de Coquimbo se quitó los guantes y atajó dos penales con las manos desnudas, luego fue él mismo a patear y convirtió!

Coquimbo Unido levantó así su primera Supercopa, mientras que para Universidad Católica fue su tercera derrota en siete finales por este trofeo.

