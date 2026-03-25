Talento chileno en Europa: ¿quién está en su mejor forma para el final de esta temporada?

Si bien la temporada de la liga acaba de empezar en Chile, en Europa ya está en su recta final. Los clubes más fuertes del continente no solo están disputando sus ligas nacionales, sino que también las de la UEFA, donde nuestros jugadores están aportando de manera significativa al éxito de sus equipos. Más de 30 chilenos son parte de las principales ligas europeas y, el día de hoy, la prestigiosa marca internacional 1xBet te va a contar sobre los jugadores más destacados.

Guillermo Maripán (Torino, Serie A)

Uno de los principales defensas de La Roja está teniendo una sólida temporada con los Bulls. A pesar de los modestos resultados del Torino en la liga italiana, Maripán casi no ha recibido críticas y es uno de los jugadores más constantes del equipo. En esta temporada de la Serie A, Guillermo ha disputado 24 partidos y ha convertido 2 goles.

Ben Brereton Díaz (Derby County, Championship de Inglaterra)

El delantero, que está en préstamo por el Southampton, ya hizo que los Saints se arrepintieran de haberlo cedido a otro club. En el Derby County, Díaz se ha convertido rápidamente en una de las piezas clave del ataque al ya haber marcado 5 goles y haber asistido en 3 durante la Championship.

Marcelino Núñez (Ipswich Town, Championship de Inglaterra)

El mediocampista de 26 años sigue brillando en la segunda división de Inglaterra con pases magistrales a sus compañeros. Esta temporada, Núñez ha dado 9 asistencias y ha marcado 3 goles. Según el prestigioso sitio en línea Transfermarkt, el valor en el mercado actual de Marcelino es de 10 millones de euros.

Gabriel Suazo (Sevilla, La Liga)

El lateral izquierdo de Los Blanquirrojos destaca por sus subidas por la banda y su asombrosa velocidad. Gracias a estas cualidades, el jugador es eficaz tanto en la posición de defensa como en jugadas de ataque. A finales del otoño en el Viejo Continente, Gabriel tuvo una rotura del gemelo y estuvo un mes y medio en la banca; sin embargo, se puso rápidamente en forma al volver a las canchas y recuperó su puesto como pieza clave del equipo.

Alexis Sánchez (Sevilla, LALIGA)

El icónico jugador de nuestra selección sigue desempeñándose al máximo nivel, incluso a sus 37 años. Sánchez no es solo el líder dentro del camarín del Sevilla, sino que también tiene la capacidad de salir al campo en el momento indicado y darle la vuelta al partido. Alexis ha anotado 3 goles en esta temporada de LALIGA; esto incluye el gol decisivo y ganador del partido contra el Barcelona.

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