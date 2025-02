«Tienes que nacer de nuevo para llegarme a los talones»; bajan del transporte a mujer española en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE FEBRERO DE 2025. Como al parecer siguen proliferando las y los ciudadanos españoles que, mientras andan en la República Mexicana, sienten que les queda chico el suelo que pisan, la población mexicana ha llegado a su límite y ya no muestra temor a confrontarlos, toda vez que lejos han quedado los tiempos de Carlos V.

El día de hoy se viralizó en la plataforma X un video de casi un minuto de duración, filmado por un pasajero, en el que se observa a una mujer con acento español que, de forma grosera y prepotente, se dirige al resto de los usuarios de la unidad con el mensaje de que «tendrían que volver a nacer» para comprender el mundo como ella lo enfoca.

Tras proferir dicha metáfora renacentista, la discusión escala de tono cuando la supuesta española profiere que «no porque le faltaron dos pesos» para completar la tarifa del transporte, va a tolerar que le que le hagan patente su desdén por el país en el que se encuentra presente.

A cada nueva declaración de la mujer, que porta una mochila de color rosa y una bolsa de diseñador color café, el ambiente al interior de la unidad se tensa, pues la supuesta española no tolera verse increpada por otras mujeres que le reclamaban su actitud.

«¡Que no me intimidas, hombre! Voy a quedar por encima. Tienes que nacer de nuevo para llegarme a los talones. Tienes que nacer de nuevo, no me intimidas, no me voy a callar».