Un abuelo español se volvió modelo a los 88 años y revoluciona las redes con sus atrevidas poses

Andrés García-Carro es un abuelo gallego de 88 años que sin experiencia en el mundo del modelaje, se atrevió a incursionar en esta profesión obteniendo resultados sorprendentes.

El hombre se presenta en las redes como The Spanish King: el rey de la moda y un experto en estilismo.

“Fui joven y guapo y sigo siéndolo”, escribió en uno de sus últimos posts, en el que muestra su increíble potencial como modelo.

Andrés García-Carro es, según los medios gallegos, uno de los hombres más glamurosos de A Coruña. Se viste con abrigos de piel, bermudas y camisas estampadas y posa mejor que Velencoso y Kortajarena.

Andrés García-Carro asegura que le da igual lo que los demás puedan decir. Foto: WEB.

Por sus poses, pareciera que el veterano hubiese entrenado toda su vida para esto. No obstante, antes de hacerse famoso, García-Carro nunca había pisado una pasarela, reseñó el diario El Mundo.

The Spanish King nació A Coruña, pero, de acuerdo con La Voz de Galicia, a muy temprana edad se aventuró a cruzar el charco y llegó hasta Argentina para trabajar “como gaucho”. Posteriormente, tuvo un puesto en la Editorial Franco-Ibero-Americana y también puso en marcha un restaurante en Punta del Este, en Uruguay. A mediados de los 80, Andrés volvió a Madrid -junto a su mujer Mata y sus cuatro hijos- y desde entonces vive en España.

Su historia como influencer

En diciembre de 2018, su nieta -quien trabaja en la revista L’Officiel, en París- lo motivó a hacerse un par de fotos en el portal de su casa y la recepción fue tan buena que hoy posa con total libertad, en bosques, piscinas, jardines, playas e incluso montando a caballo… ¡O sin camiseta!

Y es que, según las propias palabras de García-Carro, a él le da igual lo que los demás puedan decir.

Su nieta lo introdujo en el mundo de la moda: Foto: WEB.

“A mí me dan igual las críticas, de momento no han llegado muchas, sino halagos. Pero si llegan, no me molestarán. Yo me lo paso bien, que es lo importante. Ahora que empiezo a ser un personaje más conocido, estoy más expuesto, Pero, a mi edad, la verdad es que me importa más bien poco lo que digan los jóvenes. No sé ni quién ve mis fotos, solo sé posar”, comentó en entrevista para La voz de Galicia.

Instagram también abrió un abanico de oportunidades laborales para García-Carro. Por ejemplo, en agosto, The Spanish King apareció en el vídeo Todo de Arón Piper y pronto también protagonizará un nuevo clip de C. Tangana.

Asimismo ha posado para la revista de American Express -vestido con marcas de lujo, como Hermès e Yves Saint Lauren- y es la imagen de un equipo de fútbol francés llamado Red Star. Sin embargo, a Andrés aún le falta cumplir un sueño: rodar junto a Tarantino y ser el malo de la película.