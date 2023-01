VIDEO| Mujer discrimina a pareja gay por estar abrazados

@leoperovirgo Que dificil entender que alguien puede tratarte asi por el hecho de de amar libremente 💔 los buenos somos más; Gracias a las autoridades y gente de la iglesia que decidieron actuar con amor y congruencia 💖🏳️‍🌈 ♬ sonido original – Leonardo Hernández El video de la discriminación contra la pareja gay.

Una acción de homofobia en México se ha viralizado en TikTok después de que una mujer criticara a una pareja gay en las inmediaciones de una iglesia en la ciudad de Toluca. Los jóvenes sólo estaban abrazados, sin embargo la señora los roció con agua bendita, lanzó oraciones y se comunicó a través de su celular con emergencias.

“Protégenos y con tu espada defiéndenos (…) esto es de satanás, la sexto mandamiento, la fornicación”, dijo la señora. Ellos contestaron: “Malo es odiar señora”.

Luego la mujer llamó al 911, ya que para ella la situación se trataba de un suceso urgente que debía ser denunciado.

En video se puede apreciar la siguiente conversación por celular entre la mujer y un funcionario policial: “No se quieren salir. Quiero que se retiren. Que se vayan a abrazar ahí al hotel o a la calle. Hay tanto jardín que ya hizo aquí el gobernador y quieren estar aquí dentro de la casa de Dios. Esto es sacro. Es propiedad privada y no queremos que ellos estén aquí en la casa del Señor”, expresó la mujer.

“Me parece que ni son mexicanos. Han de ser migrantes. No son de aquí. Vienen de otros países depravados a enseñar inmoralidad a la juventud de aquí”, complementó la mujer.

Luego la mujer le pasó el teléfono a uno de los jóvenes para que hablara con el uniformado. El joven dijo: “estamos aquí en sentados en los escalones de la iglesia (…) estoy con mi pareja. Estamos abrazados. Creo que no es ningún acto inmoral. Creo que la estamos respetando, no le hemos hecho nada. Ella es la que nos quiere correr de aquí. No estamos haciendo nada indebido”, expresó el joven con notable paciencia. El funcionario contestó: “Entiendo la situación (…) eso es discriminación”.

El registro generó repudio en TikTok, puesto que cientos de usuarios y usuarias reprocharon la conducta de la señora. Asimismo los y las internautas apoyaron a la pareja que no estaba haciendo nada del otro mundo, cuya actitud no era para reacción de la mujer quien hasta llegó a bendecir el lugar con agua santificada.

“En serio todavía existe ese tipo de gente?”, “Lamento mucho que hayan pasado por algo así”, “Un gran abrazo a ti y a tu pareja”, “Que lastima que hayan tenido que pasar por esa situación”, “jamás en la vida había sentido tanto enojo al ver un vídeo”, “Ustedes ámense y que el mundo ruede”, fueron parte de los mensajes de apoyo que recibió la pareja.

El video fue subido por la cuenta @leoperovirgo, quien expresó también su apoyo a la pareja: “Que difícil entender que alguien puede tratarte así por el hecho de de amar libremente 💔 los buenos somos más; Gracias a las autoridades y gente de la iglesia que decidieron actuar con amor y congruencia”.

