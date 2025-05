Del legado de San Alberto al ajuste neoliberal: Hogar de Cristo despide a 380 trabajadores y cierra atención a personas vulnerables

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo informó que la empresa anunció el cierre de 30 programas sociales a lo largo del país, lo que ocasionará el despido masivo de 380 trabajadores y la afectación directa de más de 300 personas usuarias que recibían atención diaria en estos espacios.

A través de un comunicado, indicaron que esta medida que califican como “inhumana”, se enmarca en la denominada «estrategia social», que impulsa la actual administración de Hogar de Cristo , que es contraria a los principios fundacionales de San Alberto Hurtado.

Asimismo, expresaron su indignación por la jornada elegida para ejecutar estos despidos.

Señalaron que el pasado 8 de mayo, un día después de que se conmemorara un nuevo aniversario de la organización, comenzaron a circular las notificaciones de desvinculación; afectando principalmente a trabajadoras, cabeza de familia.

“Coincidentemente, ese mismo día, mientras el mundo católico celebraba la elección del nuevo Papa León XIV, Hogar de Cristo informaba el cierre de decenas de programas sociales y la salida de cientos de trabajadores, en su mayoría mujeres jefas de hogar”, plantearon en el texto.

La presidenta del Sindicato Nacional, Adela Alvarado Marimán, denunció que “resulta increíble la renuncia a los postulados mínimos del humanismo cristiano exhibido por la Fundación”, y cuestionó que “mientras se celebraba una elección papal cargada de simbolismo social y religioso, esta institución notificaba despidos masivos”.

“Una vez más, los costos de una mala administración recaen sobre las y los trabajadores, y sobre las personas más vulnerables”, enfatizó.

De acuerdo con el gremio, la Fundación ha adoptado una lógica empresarial y rentista, que no solo precariza el trabajo sino que también abandona a personas mayores, en situación de calle, con discapacidad o dependencia, quienes quedarán sin atención y sin alternativas de apoyo.

“Esto no es caridad, es negocio con la pobreza (…) Y es doblemente grave cuando se hace en nombre de una obra que alguna vez se dijo inspirada en el amor al prójimo”, acusó Alvarado.

Desde la organización sindical también denunciaron el silencio cómplice del Estado, al que responsabilizan “por el abandono sistemático del área social y por permitir que instituciones que reciben recursos públicos operen con total impunidad respecto a sus trabajadores y usuarios“.

Llamado a la movilización frente a “la mercantilización de la pobreza”

Ante el despido de casi 400 trabajadores, el sindicato extendió un llamado a la unidad, la movilización y la solidaridad activa de la sociedad chilena, para rechazar lo que consideran una “abierta mercantilización de la pobreza ”.

“Nos movilizaremos no solo por nuestros derechos laborales, sino también por las personas a las que servimos. Porque esto no es un caso aislado: es parte de una ofensiva estructural que pone el negocio por encima de la dignidad humana. Y no lo vamos a permitir”, sentenciaron.

De hecho, ayer lunes los trabajadores del Hogar de Cristo, llevaron a cabo una movilización afuera de la sede de Estación Central.

Durante la protesta, la presidenta del Sindicato Nacional, como consecuencia de la medida se prevé que varias casas de acogida del Hogar de Cristo cierren muy pronto.

Específicamente, señaló que algunas de las hospederías que se cerrarán están ubicadas en Quellón, Collipulli, Temuco, Ovalle y Talca .

«No tenemos claridad quién va a recibir a los acogidos que hoy tiene la fundación. Tenemos el cierre de siete hospederías y otras siete se reconvierten según la estrategia social», señaló Adela Alvarado en conversación con T13.