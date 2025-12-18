Gobierno y Mesa del Sector Público acuerdan reajuste de 3,4% y alza de 5% enfocada en los sueldos más bajos

Tras intensas negociaciones que se extendieron hasta la madrugada de este miércoles, el Gobierno y los representantes de la Mesa del Sector Público (MSP) sellaron un acuerdo salarial para las y los trabajadores del Estado, que contempla un reajuste general del 3,4% y un aumento diferenciado del 5% para las remuneraciones mínimas y bonos de los funcionarios de menores ingresos.

El entendimiento, celebrado por ambas partes, contempla una serie de medidas adicionales orientadas a fortalecer condiciones laborales y entregar mayor certeza en la función pública.

El acuerdo fue alcanzado en el Palacio de La Moneda, con la participación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; y una amplia representación de los gremios de la MSP y de las organizaciones de trabajadores estatales afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Acento en la dignidad de la función pública

“Hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública. Con esto completamos 4 años llegando a acuerdo con la Mesa del Sector Público, mejorando la calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y dando gobernabilidad al país”, señaló Grau.

Estamos muy contentos de haber alcanzado un acuerdo con la Mesa del Sector Público en el marco de la ley de reajuste. Es un entendimiento que busca equilibrar, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro,un empleo público de calidad. pic.twitter.com/vLC8hfgB5H — Giorgio Boccardo Bosoni (@gboccardobosoni) December 17, 2025

Por su parte, el ministro Boccardo, destacó que: «Estamos muy contentos de haber alcanzado un acuerdo con la Mesa del Sector Público en el marco de la ley de reajuste».

Indicó que a través de este entendimiento se busca equilibrar tanto las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado como también resguardar dos aspectos esenciales: «un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales».

«Agradecemos la disposición de la Mesa para llegar a este acuerdo, que permitirá avanzar en anhelos generales del sector público y también en materias sectoriales relevantes para los distintos gremios que representa», expresó, en declaraciones recogidas en una nota de prensa del Ministerio de Hacienda.

Firmamos protocolo de acuerdo entre el Gobierno, la CUT y las organizaciones sindicales del sector público en el marco de la negociación del reajuste general del sector público, el que busca equilibrar remuneraciones, trabajo decente y acceso efectivo a la justicia laboral. pic.twitter.com/EVxaOVQ2qn — Giorgio Boccardo Bosoni (@gboccardobosoni) December 17, 2025

Valoración de los gremios: «Este acuerdo fortalece la función pública»



Los representantes de los trabajadores, aunque reconocieron que las expectativas iniciales eran mayores, valoraron positivamente el acuerdo alcanzado, destacando sus componentes no económicos.

“Hemos concluido la negociación 2025 del sector público. Es cierto que las expectativas del movimiento sindical siempre son mayores, pero considerando la realidad que estamos viviendo, hemos llegado a un acuerdo que satisface a la mayoría de la Mesa. Por eso, estamos disponibles para firmarlo e ir a defenderlo al Parlamento”, planteó el presidente nacional de la CUT José Manuel Díaz.

La coordinadora de la MSP, Laura San Martín, realizó un análisis del proceso y sus resultados: «Después de dos días de jornadas intensas logramos un acuerdo que va mucho más allá de un guarismo. Este es un acuerdo con contenido y con principios: estabilidad laboral, libertad sindical y Trabajo Decente. Avanzamos también en Trabajo Decente para las y los compañeros honorarios, con la participación de los gremios, para que resguarden mejor sus derechos. Y reafirmamos la libertad sindical, porque no puede ser que dirigentes y dirigentas sindicales pierdan sus remuneraciones por ejercer su rol. En estos principios no transamos», declaró.

«Este acuerdo fortalece la función pública, reconoce el valor del trabajo de las y los funcionarios y permite entregar un mejor servicio a la ciudadanía, con derechos, estabilidad y dignidad», enfatizó.

El acuerdo se enmarca en lo que el Gobierno ha denominado un «sello» de su administración: privilegiar el diálogo social y el entendimiento con las organizaciones de trabajadores como base para políticas públicas sostenibles. Con este, se completan cuatro años consecutivos de acuerdos en la Mesa del Sector Público.

En los próximos días, el Ejecutivo formalizará el entendimiento en un proyecto de ley de reajuste del sector público, el cual será enviado al Congreso Nacional para su tramitación. El objetivo de La Moneda es asegurar que la ley sea despachada dentro de los plazos legales correspondientes, garantizando así que los aumentos acordados entren en vigencia de manera oportuna para beneficiar a la totalidad de los funcionarios públicos del país.