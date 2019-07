La sarcástica explicación del actor Alejandro Goic sobre la «estafa» de las AFP

La mañana de este martes la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP y la Fundación Casa Común lanzaron la campaña «Decido Yo». Una ofensiva judicial contras las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones que implicó la presentación de recursos de protección de manera simultánea a lo largo del país y cuyo objetivo es que cada jubilado pueda decidir sobre el futuro de sus pensiones.

Junto con los voceros de NO+AFP, Luis Mesina y Carolina Espinoza, y el presidente de la Fundación Casa Común, Fernando Atria, a la presentación de la iniciativa asistieron reconocidas personalidades de distintos ámbitos, como el escritor Jorge Baradit y los actores Francisco Reyes y Alejandro Goic.

En este contexto y durante un encuentro con la prensa, Goic realizó una histriónica explicación de cómo opera el abuso permanente de las AFP en contra de los cotizantes. El actor señaló que si se tratara de un juego y uno quisiera decidir en dónde apostar nuestro dinero, al frente tendríamos a alguien -las Administradoras, en este caso- cuya respuesta sería la siguiente: «No, no, no, no, páseme su plata y yo juego el juego, yo tiro los dados, y cuando caiga la fichita yo decido qué se compra».

Foto: Daniel Labbé

En ese sentido, continuó apuntando que los fondos de los trabajadores son administrados «por personas que no elegimos», quienes -añadió- «curiosamente, como dueños de acciones, tienen una asamblea de accionistas donde eligen a los directorios y consecuentemente a los administradores de su capital, algo que nosotros no podemos hacer».

Junto con ello recordó que los trabajadores le «prestan» obligatoriamente a los bancos su dinero, con un interés «ridículo de 4% o 4,5% anual», y que luego, «cuando yo voy a un banco a pedir un crédito de consumo o hipotecario, el banquero me presta mi plata -la misma que le prestaron estos señores sin mi consentimiento- hasta con un 35%, 40%, 1.000% más». «Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo, piensen en la gran estafa», concluyó Goic.

Te invitamos a ver acá el registro de la pauta realizada por El Ciudadano.