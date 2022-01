Derecho a la vivienda: Más de 700 familias que fueron estafadas por comité en Coquimbo buscan soluciones

Fotografía: Referencial, La voz de los que sobran

El comité “Pescadores 16 S” de Coquimbo, conocido como el comité “Fantasma”, jamás existió registrado en el SERVIU y fueron estafados por la propia tesorera de la agrupación. Los integrantes del comité han recibido apoyo por parte del municipio y otras actorías políticas, sin embargo, aun no han dado con ninguna solución.

En medio de la desesperación, sus integrantes han convocado a una marcha para el día viernes 28 de enero a las 12:00 horas, la cual partirá desde la plaza Diaguitas (Buenos Aires), hasta la Gobernación.

Katherine La Rosa, es la actual dirigenta de la mesa de dialogo del comité de vivienda “Pescadores 16 S”, quien con mucha tristeza, angustia y frustración comenta, lo difícil que es acceder al sueño de la casa propia en Chile.

“Nos robaron un sueño, estamos de luto, necesitamos los mayores actores políticos que nos ayuden a empujar esta causa, a los medios de comunicación para dar a conocer esta problemática que ocurre a nivel nacional, donde no se le da prioridad al derecho a la vivienda, a eso apunta nuestra lucha, no puede ser que vivamos soñando tener una casa y estemos de comité, en comité y siendo estafados», señaló la dirigenta.

Katherine La Rosa, como muchas y muchos que comparten el sueño de la casa propia, centra el debate en un punto fundamental sobre el derecho a la vivienda, que tiene que ver con el acceso justo. «Acá nadie quiere dejar de pagar un dividendo, nadie quiere las casas gratis, pero queremos viviendas sociales, no constructoras que nos están cobrando más de 3 mil UF, por una casa, donde los dividendos son sobre los 350 mil pesos, cuando en Chile el sueldo mínimo está en eso«, criticó la diregenta.

La estafa

Respecto a la millonaria estafa, donde cada integrante perdió entre 600 mil y 1 millón de pesos, Katherine, manifiesta que quieren justicia. “Queremos que quienes nos estafaron paguen con pena de cárcel porque ellos no quieren dar la cara ni responder a la gente, tenemos gente con grandes necesidades sociales, eso nos mueve, familias que quedaron con el sueño de tener su casa, porque esta mujer que nos estafo, no solo nos dijo que iba a comprar un terreno para construir las casas, nos mando planos de las casas. Hasta allí llegó su crueldad, por eso queremos llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a realizar una marcha este viernes 28 para visibilizar nuestra problemática”, informó.

Por otra parte la dirigenta, hace un llamado al presidente Gabriel Boric, para poner en la mesa el tema de la vivienda en Chile, el cual en el contexto global inflacionario que ha dejado la pandemia se hace cada vez más inalcanzable para miles de familias.

“No se puede dejar al boleo que miles de familias en Coquimbo viven de allegados, ahora se están tomando terrenos en el sauce, los bancos te dan crédito para comprarte un auto pero no para comprarte una casa, SERVIU tiene el subsidio DS49, la gente postula y postula, pero pareciera que tienes que tener un hijo minusválido o un abuelo postrado para que recién te salga ese bendito subsidio, que además te entrega unos 15 millones, siendo que las casas están arriba de los 30 millones«, problematiza Katherine.

La dirigenta social interpela directamente al futuro gobierno a «abrir los ojos», y que el presidente electo se comprometa a trabajar la temática, dándole prioridad. Además, señala la importancia de que se consagre este derecho en la nueva constitución. «La vivienda tiene que ser un derecho no puede ser un medio de lucro, es donde construimos nuestra familia, donde nuestros hijos crecen, ese es nuestro enfoque: llegar al presidente de la república si debemos hacerlo, hacer un llamado a Gabriel Boric que esté con nosotros, acá son más de 738 familias«, señaló La Rosa.

Familias afectadas

Katherine cuenta que el comité estafado lo integra gente con capacidad motora reducida, adultos mayores, y personas que viven en habitaciones sin baños, sumamente reducidas, junto a su hijos e hijas.

«Esta mujer les dijo que no postularan al subsidio de arriendo porque como estábamos postulando al de la vivienda no podía salir eso registrado, a muchos les están pidiendo las casas que arriendan, viven con sueldos con menos de 500 mil pesos, no les alcanza par sustentar un arriendo sin ningún beneficio» expresó la dirigenta.

Por su parte, Nathalie Castillo (PC), diputada electa de la región de Coquimbo señaló que los comités de vivienda si bien cumplen un rol trascendental para acceder al legítimo derecho a la habitación, es necesario que el Estado se haga cargo del déficit en esta materia.

“Solidarizamos con las familias estafadas, en su mayoría mujeres, hemos conversado con la dirigencia de este grupo que se levanta ante la lamentable estafa y las acompañaremos en las diversas acciones que ellas definan. Tenemos la convicción que en este nuevo ciclo político de garantías de derechos podremos avanzar en términos de vivienda y buen vivir. Y por cierto terminar con estas prácticas que lesionan los sueños y expectativas de las personas en un tema tan sensible como la vivienda propia”, sostuvo la diputada electa.