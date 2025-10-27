Pobladores proponen a Jeannette Jara 260 mil viviendas para familias de bajos ingresos

Organizaciones sociales de poblaciones y campamentos presentaron este lunes a la candidata presidencial de Unidad por Chile Jeannette Jara, una serie de propuestas para el desarrollo habitacional del país con participación vinculante, que contemplan la construcción de 260 mil viviendas para familias de bajos ingresos.

El documento, titulado «Manifiesto por un Chile con Viviendas Dignas y Barrios Seguros», fue elaborado por dirigentes de comités de vivienda, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, quienes plantean 11 puntos centrales para abordar estructuralmente el déficit habitacional.

«Esta propuesta no surge desde un escritorio, sino desde la experiencia concreta de cientos de personas que han aprendido, con esfuerzo y organización, a levantar sus propios proyectos habitacionales y liderar

sus comunidades», indicaron.

En el texto, plantearon que conciben a la vivienda como la base de la seguridad, de la vida en familia y de la estabilidad social, por lo que extendieron un llamado «a construir políticas habitacionales y urbanas con sentido común, participación y mirada de largo plazo, donde las organizaciones sean parte activa de las soluciones y no meras espectadoras del proceso».

Estas propuestas fueron entregadas este lunes en la sede del comando de campaña de la carta presidencial de Unidad por Chile, en Barrio París-Londres, en pleno centro de Santiago.

Durante un contacto en vivo con el programa La Mañanera, conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, los representantes de las organizaciones sociales de poblaciones y campamentos, indicaron que con este manifiesto buscan aportar un insumo para nutrir la campaña de la militante del Partido Comunista, con el fin de que se puedan cumplir las demandas en materia de vivienda, en medio de la crisis compleja que atraviesa el país en este sector.

En conversación con el equipo de campaña de Jara manifestaron su interés en conversar directamente con la exministra del Trabajo y Previsión Social y destacaron que el documento fue construido durante más de un mes, tras varias reuniones y encuentros realizados en diversos puntos del país.

Plan Nacional de Viviendas y Barrios

En el primer punto del manifiesto los pobladores proponer dar continuidad al Plan de Emergencia Habitacional, construyendo más de 260 mil viviendas en un lapso de cuatro años y priorizando a las familias de menos recursos.

Señalaron que el acceso a un hogar no puede transformarse en una espera interminable, por lo que debe establecerse «un plazo máximo razonable de entrega, evitando que la burocracia siga retrasando los derechos a la vida digna de miles de personas».

Esta cifra coincide con la meta establecida por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) implementó el Plan de Emergencia Habitacional para entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno.

Al respecto, las organizaciones plantearon la necesidad de asegurar que los recursos comprometidos se ejecuten íntegramente, con metas claras y transparentes para garantizar que el presupuesto se distribuya de manera justa y efectiva.

«La continuidad de los programas y el cumplimiento de las cifras prometidas deben transformarse en una política de Estado», afirmaron.

Plan Nacional de Campamentos

Frente al crecimiento de los asentamientos informales y la «profunda desesperanza por los desalojos ocurridos» en distintas regiones, el manifiesto exige «soluciones habitacionales definitivas, la aplicación

de procesos de radicación haciendo ciudad, con alternativas como la autoconstrucción asistida, que diversifiquen las posibilidades de acceso a la vivienda» y la «derogación de la Ley de Usurpación, que criminaliza la pobreza».

Asimismo, abogaron por que se promueva la participación efectiva de las comunidades en Mesas Ciudadanas sobre Vivienda y Ciudad por comuna y región.

Banco de Suelo Público

Uno de los puntos más innovadores del manifiesto propone transformar el Banco de Suelos de un mero administrador a un actor que «intervenga y regule el suelo, protegiendo el interés común frente a la especulación inmobiliaria».

Esto incluye «facultades de adquisición de suelos privados de interés público a precio justo» y un «catastro nacional de terrenos vacantes o subutilizados», entre los que figuran «terrenos actualmente bajo administración de las Fuerzas Armadas, para una planificación urbana proactiva, que cuente con un Fondo de Suelo con recursos permanentes del MINVU y gobiernos regionales para financiar adquisiciones».

«Esta propuesta transforma la ciudad en un derecho», subrayaron.

Programa de Formación de Liderazgos Comunitarios

El manifiesto propone un sistema nacional de capacitación donde «toda directiva de un comité de vivienda debe pasar por un curso certificado con evaluación final», coordinado desde el Centro de Estudios del MINVU con universidades públicas, institutos y centros técnicos.

El programa debería incluir «financiamiento estatal para cubrir capacitación, traslado, espacios de cuidados para infancias, y alimentación», esto con el fin de garantizar acceso equitativo, y fortalecer la democracia y eficiencia de la política habitacional.

Plan Barrios Seguros

En el documento dirigido a Jara, los pobladores recordaron que desde hace décadas han demandado una política de recuperación de espacios comunitarios en todo el país que incluya las plazas, canchas, sedes

vecinales y veredas que se encuentran en mal estado.

Plantearon que «la seguridad comienza en el entorno inmediato, en un barrio con iluminación, áreas verdes, zonas de deporte, cultura y espacios de encuentro» y le propusieron a la carta presidencial una estrategia de «convivencia activa entre vecinos y vecinas organizadas que fortalezca el tejido social», lo cual permita propiciar la participación de los niños, las niñas y los jóvenes en el diseño protagónico de la recuperación de estos espacios.

«Un barrio activo, cuidado y con presencia comunitaria es un barrio más seguro», señalaron.

Sanciones a la Venta Ilegal de Cupos Habitacionales

Uno de los puntos más contundentes del documento propone la necesidad urgente de «establecer sanciones legales claras y efectivas contra quienes lucran con la necesidad de las familias vendiendo cupos o lugares en comités de vivienda».

Al respecto, las organizaciones proponen que «se tipifique como delito la venta o intermediación fraudulenta de cupos habitacionales» y que quienes incurran en estas prácticas queden inhabilitados para ejercer cargos públicos, y que «se refuercen los mecanismos de fiscalización y denuncia a través de la creación de nuevos canales institucionales».

Vivienda Propia, Segura y de Calidad

El manifiesto plantea que en caso de llegar a La Moneda, Jeannette Jara garantice que las viviendas cumplan con altos estándares de construcción» mediante la «modernización de la Ley General de Urbanismo y Construcciones».

Asimismo, llama a actualizar las normativas «para acelerar los procesos de habilitación normativa de suelos e incorporar nuevas tecnologías, como viviendas industrializadas, asegurando metrajes adecuados a las necesidades reales de las familias». Así como a estimular la construcción de viviendas eficientes, mediante «materiales resistentes , buen aislamiento, diseño inclusivo y relación amigable con el

medioambiente».

Esto a la par de promover la inclusión «de adecuaciones para personas con condición del espectro autista y de discapacidad como otras condiciones especiales como parte de las exigencias legales de habitabilidad».

Desde las organizaciones sociales de pobladores y campamentos también insistieron en que se requiere facilitar el acceso a la vivienda, promoviendo formas autogestionarias de producción del hábitat, como las cooperativas, mediante la creación de nuevos marcos normativos que les respalden.

Viviendas dentro de la ciudad y no fuera de ella

Otra de las propuesta apunta a la incorporación de un subsidio de super localización que considere el valor del suelo, con la finalidad de permitir que las familias vivan cerca de sus redes de apoyo y oportunidades, especialmente en las postulaciones de los comités de vivienda.

Al respecto, los pobladores aclararon que «no se trata solo de construir viviendas, sino de permitir que las personas permanezcan en sus comunas, cerca de colegios, centros de salud y transporte, aprovechando la inversión pública en infraestructura, deteniendo la gentrificación»,

El objetivo es garantizar «el derecho a la ciudad y la justicia territorial», enfatizaron.

Coordinación y fiscalización participativa

El texto plantea que el fortalecimiento de la coordinación entre los distintos actores involucrados —ministerios, municipios, SERVIU y comunidades organizadas permitirá agilizar procesos y evitar

retrasos.

Además, resalta que la fiscalización debe ser transparente, para poder ofrecer un acompañamiento

responsable «en base a unidades técnico sociales, con equipos municipales que trabajen en conjunto con los comités y el Estado, dándoles mayores facultades y presupuesto en este sentido».

Defender la capacidad del Estado para invertir en Vivienda

El manifiesto también hace hincapié en que frente a la crisis presupuestaria que atraviesa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, «es urgente recuperar y fortalecer su capacidad de inversión y presupuesto anual».

Por tal motivo, instan a Jara a que durante su administración aumente de manera sostenida los recursos destinados a la construcción de viviendas para los sectores más vulnerables y al mejoramiento integral de los barrios más deteriorados del país.

Mesa Nacional por Viviendas Dignas y Barrios Seguros

En el último punto las organizaciones proponen que se impulse la instalación de una mesa permanente de trabajo entre comunidades, municipios, instituciones públicas y actores privados, con el objetivo de coordinar acciones y compartir buenas prácticas.

«Las soluciones habitacionales y urbanas deben ser planificadas con las personas, no para ellas. La participación ciudadana y la rendición de cuentas deben estar en el centro de toda política pública de vivienda. Solo con diálogo y colaboración se puede construir confianza y avanzar hacia un Chile más justo y habitable para todos», afirmaron los pobladores.

En el texto. destacaron que el manifiesto nació de la voz organizada de los pobladores y pobladoras en medio de a crisis habitacional más importante que ha atravesado Chile de las últimas décadas.

Para asegurar que estas demandas se transformen en políticas efectivas, le plantearon a Jara la importancia de la creación de una mesa de trabajo permanente con las dirigencias sociales dentro de su gobierno, «garantizando que la participación sea vinculante y sostenida durante los próximos 4 años».

«Esperamos se comprometa con estos sueños y demandas. Cuenta con nuestro respaldo decidido y esperanzador, para construir juntos viviendas dignas, barrios seguros y un Chile más justo. ¡Por la casa, por un techo, La Vivienda es un Derecho!», cerraron.



Entre las organizaciones que suscribieron el manifiesto se encuentran:

Organizaciones que adhieren:

Asociación de Comités Los Sin Tierra

Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida

Ukamau

Comite Ángel Luz Marina

Asociación Intercomunal RM de Vivienda Social

Brisas de Reñaca Alto

CCNA (Coordinadora de Vivienda Cerro Navia Solidaria)

Comité de Allegados El Pinar III

Comité de Allegados Futura Esperanza de La Reina

Comité de Llegado Nueva Esperanza

Comité de Seguridad Cantares

Comité de Vivienda Franklin Tramo 2

Comité de Vivienda Lumi Videla

Comité de Vivienda Memoria y Derecho

Comité de Vivienda Nueva Santa Emilia

Comité de Vivienda Nuestros Sueños, Nuestra Casa

Comité de Vivienda Patrimonio Santiago

Comité de Vivienda Por un Santiago Multicolor

Comité de Vivienda Quiero Mi Casa

Comité de Vivienda Rukawe Pelancura (Campamento Comunidad Los Conquistadores)

Comité de Vivienda Santiago Histórico

Comité de Vivienda Suyai

Comité de Vivienda Luchando por Nuestros Sueños de Talagante

Comité de Viviendas Grez León

Comité de Viviendas Sociales Barrio Franklin Tramo 3

Comité Despierta Barnechea

Comité Érika Martínez

Comité Familia Pachamama

Comité Orlando Millas

Comité para la Vivienda Mujeres Jefas de Hogar de Santiago

Comité Vecinos Unidos

Coordinadora Comité de Allegados San Ramón

Coordinadora Conchalí Norte Autónomo

Coordinadora de Allegados de Huechuraba

Coordinadora de Comités de Vivienda de Santiago Centro (CoCoViSan)

Coordinadora de Vivienda Cerro Navia Solidaria

Coordinadora Fuerza y Unión Puente Alto

Coordinadora Metropolitana Nacional de Pobladores

Defensoría de la Vivienda y el Buen Habitar

Gente de la Tierra CTA

Junta de Vecinos 145-B Reconstruyendo Placilla Oriente (Placilla de Peñuelas, Valparaíso)

Junta de Vecinos N°30 Thompson

Junta de Vecinos Villa Ayquina, Sector Desco

Kimenche

Los Robles Unido

Movimiento Barrancas

Movimiento de Pobladores Organizados (MPO)

Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha (MPL-Chile)

Movimiento Sustentable

Movimiento Sustentable de Vivienda Nacional

Orlando Millas 2

Comite de Vivienda Pachamama

Comite de Vivienda Fuerza Lo Hermida

Pintana Solidaria

Por el Derecho de Vivir en Paz

San Alfonso Santiago

Unión Comunal de Comités de Vivienda de Macul

Unión de Allegados Gladys Marín

Unión de Allegados Nuestra Casa Nuestro Derecho

Voces Unidas

We Tripan Antu

