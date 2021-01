Beca de Collective Action in Tech

Buscamos trabajadorxs de tecnología, investigadorxs, periodistas y creadorxs de contenidos.

Collective Action in Tech (CAiT) está lanzando una beca en asociación con La Internacional Progresista, Logic Magazine y el Jain Family Institute.

Lxs becarixs recibirán entre 500 y 1000 dólares para compartir una historia de acción colectiva en la industria de la tecnología, pasada o presente. Esta puede ser una protesta, huelga, muestra de solidaridad, esfuerzo de construcción de la comunidad o cualquier otra clase de proyecto colectivo que empodere a lxs trabajadorxs de tecnología a expresarse sobre el lugar de trabajo o temas sociales más amplios. Para esta beca, “trabajadorxs de tecnología” tiene una definición amplia. Estamos interesadxs en historias no sólo de ingenierxs de software y lxs científicxs de datos, sino de todxs lxs trabajadorxs en el sector de la tecnología incluyendo a moderadorxs de contenidos, trabajadorxs de bodega, trabajadorxs por proyecto y contratistas. El contenido será publicado en la página web del CAiT y a través de uno de los medios asociados.

Este año el tema se centrará en las acciones colectivas en el Sur Global (América Central y del Sur, África, el Medio Oriente y Asia). La industria de la tecnología es una industria global, pero las acciones laborales en EE. UU. y Europa reciben desproporcionadamente más atención de los medios que aquellas en el Sur Global. Buscamos abordar esta desigualdad al proporcionar los recursos y canales para contar sus historias a talentosxs creadorxs de contenidos, con la esperanza de que lxs becarixs aprendan sobre las similitudes y diferencias de las luchas de lxs trabajadorxs de tecnología en geografías variadas del Sur y el Norte Global, y lleven esos aprendizajes a sus propios lugares de lucha.

Collective Action in Tech comenzó en 2009 como un archivo digital con el ambicioso objetivo de catalogar todas las acciones colectivas informadas públicamente en la industria de la tecnología en todo el mundo. Desde entonces se han expandido para convertirse en un proyecto de investigación y medios. Su misión es proporcionar datos y perspectivas sobre la organización en la industria de la tecnología, para encontrar conexiones entre los diferentes esfuerzos y desarrollar el poder de lxs trabajadorxs en la tecnología creando conciencia sobre la larga historia de activismo en la industria. El proyecto es administrado (colectivamente) por un grupo de voluntarixs que incluye actuales y antiguxs trabajadorxs de tecnología, periodistas y académicxs. Puedes aprender más aquí.

Por qué tu historia importa

La idea detrás de la beca de Collective Action in Tech es proporcionar recursos y canales a talentosxs creadorxs de contenidos para compartir sus historias de acción colectiva en la industria de la tecnología. Lxs aplicantes debe ser trabajadorxs de tecnología o tener la confianza y buena fe de la comunidad de trabajadorxs de tecnología que cubren. Lxs periodistas y académicxs son bienvenidxs pero NO es necesaria una afiliación institucional para aplicar. Nos interesan los relatos que, de otro modo, podrían no ser reportados o poco reportados en la prensa mundial.

Qué estamos buscando

El contenido puede adoptar diversas formas, incluidos relatos escritos, grabaciones audiovisuales, entrevistas o exposiciones virtuales. Una vez seleccionadx, trabajarás en estrecha colaboración con lxs miembros del grupo de Collective Action in Tech y con los medios asociados para producir un contenido para una audiencia más amplia. Puedes encontrar una definición de lo que constituye una “acción colectiva en tecnología” aquí.

Las acciones pueden ser históricas o actuales y son bienvenidas las presentaciones de individuos o grupos de hasta tres personas. Vale la pena señalar que estamos interesadxs en la historia más amplia de cómo se generó la acción, qué estrategias tuvieron éxito y cómo lxs trabajadorxs llegaron a formar una comunidad.

Por el momento, solo pueden ser considerar piezas escritas o traducidas al inglés.

Qué se ofrece

Por cada becarix aceptadx en el programa:

Entre $500 y 1000 USD por proyecto según el tamaño del equipo y los recursos necesarios para el proyecto.

Publicación en el sitio web Collective Action in Tech Y uno de los medios asociados.

Membresía en una comunidad de becarixs y miembros y contribuyentes de CAiT; talleres virtuales opcionales para proporcionar retroalimentación y revisar piezas.

La beca se llevará a cabo del 15 de marzo al 15 de junio de 2021. Se requerirá que lxs becarios asistan a un mínimo de dos reuniones de Zoom para conocer a otrxs beneficiarixs y ofrecer una breve descripción de su trabajo. Para aquellxs que estén interesadxs, hay oportunidades para involucrarse más en el proyecto más amplio de CAiT. Se contratarán de 3 a 6 becarixs para el programa de este año.

Cómo aplicar

Por favor llena este corto formulario de aplicación antes del 1 de marzo (en cualquier zona horaria). Si tienes algún problema, puedes escribir a [email protected]

Medios asociados

Estamos encantadxs de asociarnos con Collective Action in Tech y Logic Magazine para esta beca. Es posible que se añadan más socios en las próximas semanas.

Durante las primeras semanas de la beca se asignará a cada becarix el medio que mejor represente el alcance de su historia. Los medios asociados se comprometen a dar retroalimentación sobre el contenido a medida que se investiga y produce. Al final de este proceso, tu artículo se publicará en el sitio web de CAiT y a través del medio asociado para garantizar que llegue a una amplia audiencia.

Para ver ejemplos de contenidos y más información, visita** Collective Action in Tech.**

María Inés Cuervo

THE WIRE