Hombres de la Brigada de Tulkarem buscan libertad bajo sol

El ejército israelí se retiró del campo de refugiados de Nour Shams tras 38 horas de invasión, dificultando los servicios de ambulancias, atacando periodistas y dejando a su paso destrucciones, desplazamientos y torturas psicológicas. La Brigada de Tulkarem ha jurado mantener su resistencia.

El jueves 4 de enero, el ejército israelí se retiró del campo de refugiados de Nour Shams tras 38 horas de invasión. La retirada se produjo tras una operación militar que los residentes describieron como la mayor que ha vivido Tulkarem desde la Segunda Intifada.

Situado en la parte oriental de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, nour shams se traduce como «la luz del sol». Quizás el campo recibió este nombre porque el amanecer asoma primero por los callejones del campamento, antes de bañar en luz al resto del mundo.

Nour Shams es también sede de la Brigada de Tulkarem, una organización coordinadora compuesta por combatientes de la resistencia con distintas afiliaciones políticas, incluidas las facciones armadas de Fatah, Hamás y la Yihad Islámica Palestina. A diferencia de los “hombres en el sol” de la novela clásica de Ghassan Kanafani, que murieron sin oponer resistencia, los combatientes palestinos del campo de refugiados de Nour Shams están luchando por su libertad.

Durante los dos días que duró la operación, las fuerzas israelíes hirieron a 17 palestinos con disparos y agresiones físicas. El ejército también bombardeó dos viviendas del campo, destruyó calles e infraestructuras y se dedicó a confiscar y sabotear las propiedades de los residentes, incluidas viviendas e instalaciones públicas y privadas. En un comunicado, el ejército israelí describió la invasión como una amplia operación que incluyó detenciones, interrogatorios in situ, destrucción de las capacidades militares de la resistencia palestina y confiscación de armas.

De forma muy similar a su conducta durante la invasión de tres días del campo de refugiados de Yenín el mes pasado, las fuerzas israelíes obstruyeron el trabajo de las ambulancias y atacaron y dispararon contra los periodistas, impidiéndoles cubrir la operación. Los soldados israelíes allanaron casas de civiles, convirtiendo algunas de ellas en cuarteles y puntos de observación. También agujerearon las paredes de sus casas, repitiendo la estrategia militar del ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín en la Operación Escudo Defensivo de 2002.

La Autoridad Palestina de Asuntos de los Exreclusos y Prisioneros y la Sociedad Palestina de Prisioneros informaron de que las fuerzas israelíes detuvieron y llevaron a cabo investigaciones in situ con 500 palestinos, entre ellos niños y mujeres. Aproximadamente 150 de ellos fueron trasladados a uno de sus campos y 20 palestinos fueron detenidos al final del mismo.

Uno de los detenidos liberados, que prefirió no revelar su nombre, hizo un relato de los hechos.

“Lo que ocurrió fue una invasión masiva del campo”, declaró a Mondoweiss. “Demolieron casas, desplazaron familias y destruyeron propiedades como política de castigo colectivo… una política de humillación”.

“Dentro de las casas, detenían a las mujeres detenidas como una forma de tortura psicológica”, continuó. “Y después, a los hombres y jóvenes nos transportaban en vehículos militares a zonas como fábricas o espacios abiertos, engañándonos, haciéndonos creer que nos llevaban a un lugar lejano”.

Los interrogatorios consistían principalmente en preguntas rutinarias; intentaban incitar a los residentes del campo contra los combatientes de la resistencia, declaró a Mondoweiss.

“Quieren que nos rebelemos contra la resistencia y los jóvenes que participan en la resistencia, e intentan que digamos cualquier cosa contra ellos”, detalló el detenido liberado. “Repetían una y otra vez que la destrucción y la situación actual son culpa suya, y que debemos oponernos a la resistencia”.

Tras liberar a los presos, los reunieron en una mezquita y les impidieron regresar a sus hogares.

“No sabíamos nada de nuestras familias”, continuó. “No podíamos comunicarnos con ellas porque se llevaban los teléfonos de las mujeres y las niñas [de sus familias]. Llevaban dos días confinadas en sus casas y no sabíamos nada de ellas, aislados del mundo”.

El ejército israelí ya había asaltado Nour Shams el 31 de diciembre, cuatro días antes de este último ataque. Estuve en el campo y vi los momentos inmediatamente posteriores a la retirada del ejército. Como es habitual tras cada ataque israelí, decenas de residentes del campo salen a evaluar las secuelas de la invasión, que suelen ser viviendas y calles destruidas.

Los resistentes salieron de los callejones, vestidos con ropas sucias, visiblemente cansados a pesar de las máscaras negras que cubrían sus rostros, pero aún armados y en alerta.

Los combatientes inspeccionaron la destrucción del campo y empezaron a rastrear las tiendas y viviendas cercanas, previendo que fuerzas israelíes se hubieran quedado atrás para una posible emboscada, especialmente en zonas abandonadas. Un combatiente dijo que así lo habían hecho en el campo de refugiados de Yenín.

“Tras una invasión de 12 horas y la entrada de una gran fuerza militar, no pudieron hacer otra cosa que descargar su ira en unas cuantas casas, rocas y árboles”, me dijo un resistente de 19 años, reflexionando sobre la situación. «Cuando no pueden, recurren a los ataques aéreos, pero hemos aprendido a evitarlos».

En los últimos meses, Tulkarem se ha convertido en un campo de batalla, ya que el ejército israelí ha aprovechado la guerra en Gaza para intentar erradicar la resistencia armada en Cisjordania. El campo de ofensiva israelí en Cisjordania, especialmente durante su incursión de tres días del mes pasado, que convirtió el campo en la “pequeña Gaza”. En esas redadas, el ejército pretendía asesinar o detener a los combatientes de la resistencia de la Brigada de Yenín, uno de los grupos armados más destacados, que también funciona como organización paraguas que aúna a combatientes de distintas facciones.

Ahora, el ejército israelí ha centrado su atención en Tulkarem, concretamente en el campo de refugiados de Nour Shams. El principal objetivo de su renovada campaña es la Brigada de Tulkarem.

Según los residentes de Nour Shams, lo que distingue a la Brigada de Tulkarem es lo que ellos llaman su “ferocidad”. Los miembros de la resistencia han protagonizado lo que muchos consideran como “los enfrentamientos armados más intensos de Cisjordania”, con intercambio de munición activa y ataques contra vehículos militares israelíes con explosivos de fabricación local.

La Brigada publica con frecuencia vídeos en su canal de Telegram, destacando las bajas ocasionadas por el ejército israelí durante sus ataques. Lo que más me llamó la atención durante el último ataque fue que la Brigada siguió actualizando el canal e informando sobre las operaciones del grupo contra soldados israelíes a lo largo de las 36 horas que duró la redada. Una vez concluida la operación militar, la Brigada emitió un comunicado dirigido a los residentes del campo:

“Nuestros soldados, las tropas de la Brigada, han sido una espina clavada en el costado del ejército israelí, preparando emboscadas y explosivos y detonando vehículos bomba a distancia, causando bajas en varios lugares. Al enemigo, que oculta lo sucedido en los enclaves del campo, le decimos: tu derrota y humillación se revelarán en el suelo del campo, y mañana será testigo de un severo ajuste de cuentas”.

Estas invasiones militares de Nour Shams se han convertido en rutina desde el 7 de octubre.

“Todos los días hay una redada”, dijo el joven combatiente de la resistencia a Mondoweiss. “Sin embargo, esto no nos afectará ni debilitará nuestra determinación. Desde niños hemos vivido bajo un régimen de ocupación, sin ver a nuestro país”.

La mayoría de los combatientes de la resistencia tienen entre veinte y treinta años, lo que significa que la mayoría nacieron durante la Segunda Intifada o poco después. Ninguno de ellos recuerda haber vivido en un paisaje que no estuviera marcado por los puestos de control y la presencia militar israelí.

«Vivir en el campamento es como estar en una prisión. Antes de unirme a la resistencia, vivía como cualquier otro joven: trabajando, volviendo a casa y pasando tiempo con los amigos”, continuó el joven de la resistencia. “Pero lo que me cambió y me hizo pensar en la resistencia fue cuando salí de Tulkarem. Hay muchos puestos de control, y en ellos hay registros, humillaciones, palizas y acosos verbales. La ocupación nos obligó a luchar. Cuando llevamos nuestras armas, nos sentimos victoriosos. Ya no nos sentimos humillados, sino orgullosos. Cada vez que entran en el campo, les hacemos salir humillados y es entonces cuando sentimos dignidad”.

Cuando le pregunté por sus sueños para el futuro, su respuesta reflejaba la realidad que le imponía la ocupación.

«Mi sueño es la victoria o seguir los pasos de mis amigos», afirmó. «Cuatro de mis amigos se convirtieron en mártires hace poco. A uno lo asesinaron delante de mí, y ni siquiera era un combatiente, era un civil. Si Dios quiere, vengaremos a nuestros mártires. Su luz jamás se extinguirá».

Otro miembro de la resistencia que conocí habló solemnemente del compromiso de los combatientes de resistir, aun sabiendo que morirían.

“La ocupación no nos afectará con sus repetidas invasiones, y no debilitará la resistencia”, dijo con claridad el combatiente. “Se trata de una táctica de presión. La propia ocupación está bajo presión, y por supuesto, [seguirán invadiendo] e irán por más. Lo repetirán una, dos y diez veces, pero no nos afectará.”

“Resistimos porque esta es nuestra tierra, nuestra dignidad y nuestro honor; y por nuestra gente de Gaza, Cisjordania y las tierras del 48”, continuó. “resistir es la única alternativa… Sé que me martirizarán: hoy, esta noche, mañana, en cualquier momento. Pero la resistencia continuará. Un combatiente de la resistencia será sustituido por otro. La resistencia no acabará, ya que una generación la pasará a la siguiente, y nosotros la pasaremos a la generación que nos sigue”.

Estaba junto a su compañero sobre los restos de una excavadora militar israelí, en el patio del campo de Nour Shams. La excavadora armada “bulldozer” es testimonio de las recientes innovaciones de los combatientes para defender su hogar contra la fuerza militar perpetuamente invasora, empleando explosivos improvisados para tender emboscadas a soldados y vehículos israelíes, insistiendo en cobrar un alto precio por cada embestida israelí.

Nos encontramos en medio de un callejón del barrio de Al-Manshiyah, en Nour Shams, apodado por los residentes del campo como el “callejón del horror” del ejército israelí. El cielo está oculto por lonas de plástico colocadas por la resistencia para impedir que los aviones de reconocimiento israelíes los observen, los vigilen y les apunten.

Tras la invasión del 31 de diciembre, conocí a un combatiente de la resistencia, de 19 años. Su hermano también era combatiente; murió por un ataque aéreo israelí durante un enfrentamiento armado.

Me confiesa que dejó la universidad, donde estudiaba odontología, para unirse a la resistencia. Describió su alegría al adquirir un arma para resistir a la ocupación, comparándola con la sensación de un padre que coge en brazos a su primer hijo.

Me habla de su hermano, que se ha convertido en un mártir más. “La relación con mi hermano era más que una simple hermandad”, dijo. “Era mi amigo. Era amigo de mi padre, de mi madre, de todos. Su muerte es lo que me hizo seguir este camino. Fue su voluntad. Él fue quien me instó a continuar la resistencia”.

“Estaba con mi hermano cuando lo mataron”, explicó. “Unos cuantos más y yo lo transportamos. Al principio tenía pulso y respiraba ligeramente, pero estaba inconsciente, a diferencia de su amigo, que hablaba con nosotros. Pero ambos murieron después”.

Como todos sus compañeros de la resistencia, me dijo que sueña con liberar a su patria y que eso le da impulso para seguir adelante.

“Soy un refugiado, y mi sueño es volver a la patria de la que fuimos desplazados”, profundizó. “Mi sueño, como el sueño de toda persona libre y honorable, es liberar a Palestina de la ocupación. Ojalá pudiera vivir un solo día sin la ocupación”.

Tras hablar con él, visité la casa de su familia. Conocí a su padre, que hace décadas también fue combatiente de la resistencia en las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, “la facción armada de Fatah”. Estuvo preso varios años en cárceles israelíes.

“Yo fui combatiente de la resistencia en la Primera y la Segunda Intifadas, y hoy mi hijo es combatiente de la resistencia”, me dijo. “Y mi [otro] hijo es mártir y también combatiente de la resistencia. Mis hijos crecieron para continuar nuestra misión”.

“En Palestina, heredamos la resistencia y el fusil de una generación a otra”, prosiguió. “Se ha convertido en un instinto para quienes viven bajo la ocupación. La resistencia está presente en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Esto es lo que enseñé a mis hijos”.

Refiriéndose a los combatientes del campamento, añadió: “considero a todos estos jóvenes como mis hijos. Me preocupo por ellos. Y cuando los soldados israelíes se retiran del campo, salgo corriendo para ver cómo están y asegurarme de que están bien”.

Suleiman Zuhairi, dirigente local de Fatah en el campo, explica a Mondoweiss que en los últimos dos meses ha habido 27 mártires en Nour Shams, la mayoría niños. Muchos de ellos murieron porque el ejército retrasó las ambulancias e impidió que llegaran al hospital.

“Durante las redadas, los residentes no pueden acceder a las clínicas de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) dentro del campamento, porque están cerradas”, explica Zuhairi. “Detienen las ambulancias y les impiden acercarse al campamento. La mayoría de asesinados recientesmurieron… desangrados; sus heridas tenían poca gravedad”.

Zuhairi añade que la destrucción del campo por las excavadoras armadas del ejército israelí y los ocasionales ataques aéreos han desenterrado su infraestructura.

“Algunas áreas han sido excavadas varias veces y destruidas muchas veces”, dice Zuhairi. “El agua, la electricidad, las redes de alcantarillado, las han excavado y destruido todas; han atacado incluso las mezquitas”.

La destrucción de viviendas también es enorme, ya que el ejército israelí abrió boquetes en las paredes, derribó puertas y destruyó ventanas. “Ahora tenemos más de 100 casas sin ventanas ni puertas”, dijo Zuhairi.

Tras la redada, y mientras caminaba por las calles del campo, vi cómo la gente regresaba a sus casas, intercambiando saludos y expresando su alegría por estar a salvo. Cada vez que pasaban por delante de una casa o tienda destruida, tranquilizaban al propietario diciéndole: “No importa, el dinero se puede compensar, lo que importa es que usted y su familia estén a salvo”.

La escena me recordó al campo de refugiados de Yenín: la misma escena, las mismas secuelas, repitiéndose una y otra vez.

Foto: Wire

