Las grandes alamedas de la libertad

Hace 200 años, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, estableció una visión del dominio estadounidense en el hemisferio occidental. Desde entonces, los Estados Unidos han respaldado decenas de golpes de Estado y dictaduras para defender su dominio hemisférico en Chile.

En Chile, un movimiento revolucionario y su visionario líder, Salvador Allende, se atrevieron a desafiar esa dominación para construir un Chile nuevo, soberano y socialista. Por su valentía, Allende y su gobierno de la Unidad Popular se enfrentaron a un «bloqueo invisible» y, en última instancia, a un sangriento golpe de Estado dirigido por el general Augusto Pinochet.

«Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino», dijo Allende en su discurso final desde La Moneda, el palacio presidencial de Santiago, mientras llovían bombas. «Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor».

Para inaugurar la campaña de la Internacional Progresista para desmantelar la Doctrina Monroe, estamos en Santiago para unirnos a las conmemoraciones del 50 aniversario del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, respaldado por los Estados Unidos.

El sábado 9 de septiembre realizaremos un acto en Recoleta, organizado por el alcalde Daniel Jadue para, según sus palabras, «reivindicar al gobierno de la Unidad Popular, dar un paso adelante en la disputa de la memoria histórica y reflexionar sobre las bases del desarrollo democrático en nuestro país».

Nos acompañarán Baltasar Garzón (abogado internacional de derechos humanos); Evgeny Morozov (Creador, «Los Chicos de Santiago»); y Clara López Obregón (Senadora, Colombia); Gerardo Torres Zelaya (Viceministro de Relaciones Exteriores, Honduras) entre muchxs otrxs.

Puedes unirte a nosotrxs en persona a las 14.00 hora local en el Zócalo, Municipio de Recoleta, o en línea inscribiéndote aquí.

Para apoyar el acto, también puedes comprar el hermoso póster de la campaña diseñado por el galardonado artista de la Internacional Progresista, Gabriel Silveira.

Lo último del Movimiento

Manifiesta por el futuro

Este fin de semana, trabajadorxs de Amazon de cinco países —incluido el Presidente del Sindicato de Trabajadores de Amazon, Chris Smalls— se reunirán en la costa belga con motivo de Manifiesta, el festival político progresista del país, para crear vínculos transnacionales entre los trabajadorxs en las bases, denunciar lxs abusos de Amazon contra lxs trabajadorxs y construir el poder para hacer que Amazon pague.

Otrxs líderes y lideresas progresistas de todo el mundo, incluido el miembro del Consejo de la IP Jeremy Corbyn, también intervendrán durante el fin de semana. Todavía puedes conseguir una entrada aquí.

Arrasar con lxs pobres de la India para el G20

Este fin de semana Delhi dará la bienvenida a lxs líderes y lideresas del G20. Lxs habitantes de la capital no forman parte de la imagen que el primer ministro Modi quiere mostrar al mundo, con vendedorxs ambulantes, mendigxs y pobres desalojadxs de las calles. Como escribe esta semana Harsh Mander, miembro del Consejo de la IP, «tras el brillo cegador de la creciente riqueza de la India se esconde la densa oscuridad de la obstinada y desesperada pobreza del país». Lo que el gobierno de India no querría que recordaran sus poderosxs invitadxs de todo el mundo es que, de todos los países del G20, India tiene la renta per cápita más baja y la clasificación más baja en el Índice Global del Hambre, y que, de hecho, en India vive el mayor número de personas pobres y desnutridas del mundo.»

Foto: Wire

