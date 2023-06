“Felicitó a la Junta por dar el Golpe”: Cuando Patricio Manns acusó a Pedro Messone de ser “el mayor soplón en la historia de Chile”

Tras la muerte del cantante Pedro Messone, en las distintas redes sociales se viralizó una entrevista al compositor y escritor Patricio Manns, en la cual acusa al intérprete de “El Corralero” de ser “el mayor soplón en la historia de Chile”, recordando su apoyo al Golpe de Estado de 1973.

El registro corresponde a la serie de documentales “Músicos, el sentido de la vida”, de ARTV. Allí, el creador de “Arriba en la cordillera” recuerda que Messone “fue en un momento dado muy amigo de la Nueva Canción Chilena, aunque no compone ni nada, pero era una voz, la voz de los Cuatro Cuartos”.

Seguidamente, Manns apunta que “cuando vino el Golpe, Messone estaba en Australia con un dúo de arpa y guitarra. Messone no toca instrumentos, no compone, no hace nada, solo canta. Pero nos pedía canciones y nosotros le dábamos. Víctor Jara le daba canciones, Rolando Alarcón, yo mismo le pasé”.

“Y este en Australia ¿sabes lo que hace? Manda un telegrama a la Junta (Militar) felicitándolos por el Golpe y todas las consecuencias, y que finalmente se erradicara a esos marxistas degenerados como Víctor Jara, que estaba muerto, como Rolando Alarcón, que estaba muerto, como Patricio Manns y otros huevones más. Ángel Parra también, que estaba preso en Chacabuco”, señala el autor de “Cuando me acuerdo de mi país”.

Así, continúa Manns, “toda esa gente que lo ayudaba en la peña, cuando él iba a buscar temas y a tomarse unos pencazos (tragos) con nosotros, a la bolsa (como invitado), pasaron a ser para él marxistas reculiados que había que cagarlos”.

“Nunca nadie le ha dicho eso y apareció publicado en primera página de El Mercurio. Pedro Messone es el mayor soplón de la historia de Chile”, concluye Manns.

