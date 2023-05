«Cambios que no han ocurrido en 100 años»

Por Sergey Glaziev y Dmitri Mitiaev

Xi Jinping: Ahora hay cambios que no se veían desde hace cien años. Juntos estamos impulsando estos cambios.

Vladímir Putin: Estoy de acuerdo.

¿Cuáles son estos cambios comparables a los que hubo hace cien años? Entonces el mundo se conmocionó con la Gran Revolución Socialista de Octubre, que abrió el camino a muchas naciones en su lucha contra el sistema colonial. Ahora hay una revolución de escala comparable contra el orden mundial neoliberal (occidental).

Hace casi un siglo, la Rusia soviética se convirtió en un estandarte para el pueblo chino: en 1928, organizamos el VI Congreso del PCCh, que predeterminó el camino socialista del renacimiento de la nación china. Hoy, China continúa siguiéndolo, promoviendo el ideal de un «destino común para la humanidad» y derribando la ruinosa «ciudad de la colina».

Rusia, apretada por el “bucle de la anaconda” y aislada de Europa, a la que se ha vuelto durante los últimos 400 años, se ve obligada a restaurar su espacio histórico después de la agitación de la década de 1990. La oposición de Rusia al orden mundial dominante, construido por Occidente tras el colapso de la URSS, es de valor y de naturaleza político-militar. China ha asumido un papel de liderazgo en tecnología, información, manufactura, inversión y otras áreas donde el dominio occidental aún parece prevalecer. Pero en términos de PIB y exportaciones de productos de alta tecnología, China ha superado a los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y el programa Made in China 2025 prevé que el Imperio Celestial alcance la vanguardia en todas las tecnologías e industrias clave.

La crisis actual del orden mundial está predeterminada por las leyes objetivas del desarrollo económico a largo plazo, debido al cambio de las estructuras económicas mundiales que tiene lugar una vez cada siglo. Las crisis anteriores estuvieron acompañadas de guerras mundiales, que iniciaron el proceso de desplazamiento de los centros de la economía mundial y los correspondientes ciclos sistémicos seculares de acumulación de capital [1].

¿Habrá una gran guerra en Eurasia que nadie quiere, a excepción de la élite del poder financiero de los Estados Unidos, que se esfuerzan por mantener su hegemonía global a toda costa? Esto quedará claro en un futuro próximo. El viejo orden mundial colapsará de forma irreversible, el sistema financiero del dólar y las gigantescas burbujas especulativas que han crecido sobre su base, la división internacional del trabajo, el esquema de reasentamiento de la población y la distribución de las fuerzas productivas cambiarán radicalmente. El proceso de cambio de las estructuras económicas mundiales comenzó con el colapso de la URSS y ahora está terminando con el colapso de la Pax Americana. Estos cambios se sienten principalmente en el Sudeste Asiático en rápido crecimiento, que se está convirtiendo en el centro de la economía mundial. A la región no le interesan los cataclismos globales, pero la posibilidad de un desarrollo pacífico se está desvaneciendo rápidamente. La élite financiera de EE.UU., después de haber perdido ante China en la guerra comercial que inició, desató una guerra híbrida global, aumentando las apuestas a medida que su situación económica se deteriora y trasladando los costos de esta guerra para mantener su dominio a la periferia, a la que se refiere Occidente, tanto Rusia como todo el Sur Global.

El otoño pasado, los autores de este artículo respondieron a una pregunta sobre las razones de la creciente agresividad de Occidente: “Estados Unidos, atacando a Rusia y China, tiene tanta prisa, juega mortalmente todo en uno”, en el camino “desposeyendo a Europa”, eliminando a su principal competidor geoeconómico-aliado. La razón de la presión del tiempo es simple: la “burbuja total” creada por la revolución neoliberal en las finanzas en la década de 1990 finalmente está estallando y el bombeo monetario desenfrenado de los últimos catorce años… Estados Unidos ve una salida forzando el colapso, manejando la catástrofe para salir del colapso “contra Eurasia, a expensas de Eurasia y sobre las ruinas de Eurasia” (Rusia ya no es suficiente). Incluyendo la UE [Unión Europea], China, India y otros países importantes de nuestro continente. Para prolongar el banquete, debes cambiar la situación, intercambiando tu propia ventaja total en las finanzas mundiales y el comercio por el caos con el enemigo”[2].

Esta evaluación se realizó antes de la actual crisis bancaria, que desencadenó el (semi)colapso del sistema financiero, en previsión de un acuerdo político sobre la elevación del techo de la deuda de EE.UU. Las razones a largo plazo de este colapso del sistema financiero global dominante también son claras en Occidente: “El ahora analista de moda Zoltan Pozhar escribe: “… Si hay confianza, el comercio funciona. Si no hay confianza, no funciona. Hoy no hay confianza: el sindicato «Chimerica» ​​ya no funciona, y el sindicato «Eurusia» tampoco funciona. En cambio, tenemos una relación especial entre Rusia y China, las principales economías del bloque BRICS, el «rey» y la «reina» en el tablero de ajedrez de Eurasia: una nueva «unión celestial» concluida como resultado del divorcio de la «Chimerica» y “Eurusia”… Estados Unidos se ha enriquecido mucho, siguiendo una política de flexibilización cuantitativa (Quantitative Easing, QE). Pero el derecho y la oportunidad de implementar QE surgieron gracias al régimen de “baja inflación”, proporcionado por las exportaciones baratas de Rusia y China. Naturalmente, la parte superior de la cadena alimentaria económica mundial, Estados Unidos, no quiere que termine el régimen de baja inflación,[3] ¿Cuál es el nombre correcto de la “nueva alianza celestial” entre Rusia y China? Gran Eurasia: ¡perfecto!

Nuestros colegas chinos hacen evaluaciones apropiadas del momento histórico. Así, Wang Wen, decano ejecutivo del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China (RDCY), vicepresidente de la Escuela de la Ruta de la Seda de la Universidad Renmin de China, escribe: “La importancia mundial de 2022 está muy subestimada. Su papel en la historia mundial supera con creces la importancia de 2001, cuando ocurrió el incidente del 11 de septiembre, y 2008, cuando estalló la crisis financiera internacional. 2022 se puede comparar con 1991, cuando terminó la Guerra Fría. Y si hay una palabra clave aquí, entonces es “desoccidentalización”… Occidente ya no tiene la capacidad de detener esta tendencia” [4] .

Sin embargo, la élite financiera y de poder estadounidense no quiere ver y reconocer a quemarropa el proceso natural de cambio de forma de vida y el hecho objetivo de que el centro de la economía mundial se haya trasladado al sudeste asiático. Desde el punto de vista de Occidente, no existe la Tercera Guerra Mundial, existe la habitual rebelión de las provincias -las «fábricas del mundo» (China) y la «despensa del mundo» (Rusia)- que puede y debe ser reprimida por medios probados de «divide y vencerás».

¿Funcionará? Esto significa que debemos triplicar nuestros esfuerzos, reunir filas. Hace un siglo, la élite gobernante de Gran Bretaña, buscando mantener su hegemonía en la situación de rápido desarrollo de Rusia y Alemania, organizó la Primera y luego, junto con Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, pero perdió su carácter de imperio colonial. Hoy, Estados Unidos ya ha desatado una guerra híbrida global, pero, al igual que Gran Bretaña antes, después de haber infligido un daño enorme a la humanidad, no podrá mantener su dominio en el mundo: los más eficientes, China, India y otros países del sudeste asiático, se están convirtiendo irreversiblemente en el centro del nuevo orden económico mundial.

Estados Unidos y sus satélites europeos no ocultan su estrategia: destruir a Rusia, destruir a Irán y aislar a China. Para sobrevivir en una confrontación con un enemigo agresivo, financiera y económicamente más poderoso, Rusia tendrá que movilizar todos los recursos y revivir el espíritu imperial, protegiendo a los rusos, al mundo ruso, a los euroasiáticos y a toda la humanidad, de la amenaza de la reencarnación del euronazismo, esta vez con el «Führer colectivo» estadounidense y su avatar de payaso ucraniano. Desde el punto de vista de la tradición imperial, lo que está sucediendo en Ucrania también es solo una rebelión de una de las provincias, seleccionada por el enemigo durante el período de disturbios.

Esto es reparable: la Rusia histórica puede ser restaurada de una forma u otra como una Unión soberana de pueblos en fronteras seguras e históricamente justificadas para protegerlos del genocidio del Occidente colectivo, donde la población está lista para votar por la reunificación con la Patria. Con la misma lógica, China se está preparando para la reunificación, prefiriendo un camino pacífico (mediante elecciones en Taiwán en 2024) a uno militar. Pero, por desgracia, no le corresponde a él elegir este camino…

La tarea de Rusia, China y todos los países de buena voluntad, es detener la guerra híbrida global poniendo a los países occidentales bajo la amenaza de daños inaceptables, para garantizar el desmantelamiento controlado del orden mundial obsoleto y la creación de un nuevo orden mundial más eficiente y justo. Los cambios radicales no agradan a las élites, a nadie y en cualquier momento. Este es el “nervio del momento”: la lógica de las circunstancias comienza a vencer a la lógica de las intenciones, y las élites tienen que “mudarse la piel”. La pregunta es si y en qué medida se ha preservado el principio creativo en las élites para darse cuenta de la inevitabilidad del cambio.

La teoría de la «doble circulación» en las relaciones ruso-chinas

La «doble circulación» es un concepto adoptado hace diez años en China durante el ascenso al poder de Xi Jinping. Es aplicable a la economía de la RPC [República Popular China]: además de las exportaciones como motor del crecimiento, el PCCh [Partido Comunista de China] ha propuesto un contorno interno (confianza en la demanda de la población y su propio avance tecnológico) como motor de desarrollo a largo plazo.

Pero es posible introducir la «doble circulación» en las relaciones estratégicas ruso-chinas: si China es el líder indiscutible en la esfera económica (supera a Rusia por un orden de magnitud en términos de tamaño y variedad de producción), entonces en disuasión nuclear Rusia es portadora de los mayores y más avanzados arsenales y tecnologías. Esto se registró durante la visita de marzo de Xi Jinping a Rusia: una de las decisiones anunciadas fue un acuerdo para crear una constelación conjunta de navegación por satélite ruso-china: tecnologías rusas (incluidos los sistemas GLONASS) más capacidades financieras y de producción chinas. Otro acuerdo firmado prevé el trabajo conjunto de la corporación estatal Rosatom con colegas chinos en el lanzamiento de un ciclo nuclear cerrado, lo que supone un gran avance en el sector energético.

Aprende de China de una manera real

Como escribe Wang Wen, “En 2020, China ocupó el primer lugar en el mundo en inversión extranjera directa. Antes de eso, ya había sido líder en términos de producción industrial y volumen total de comercio de bienes” [5]. Al mismo tiempo, el volumen de inversión directa china en Rusia es un orden de magnitud inferior al de las inversiones extranjeras y occidentales. Es necesario entender cuál es el problema aquí, para romper esta barrera de la falta de tecnología y transferencia de capital de nuestro principal socio comercial y estratégico, para garantizar un avance en la inversión y la cooperación tecnológica «en un frente amplio».

China se ha convertido en un líder mundial en términos de tasa y calidad del crecimiento económico en los últimos 30 años, debido al sistema de gestión de la Unión Soviética en las décadas de 1930 y 1950 adoptado por los chinos y complementado por los mecanismos de competencia de mercado y la gestión empresarial occidental, es más eficaz que los últimos modelos soviéticos y occidentales. La estructura económica mundial integral más nueva es superior en eficiencia y dinamismo a la imperial, y en dos de sus modificaciones: estadounidense y soviética. Y necesitamos entender por qué fracasó nuestra convergencia y por qué China tuvo éxito. Qué instituciones, y no solo tecnologías, han hecho posible alcanzar este resultado.

Uno debe aprender de la efectividad de China de una manera real.

El presidente Vladimir Putin anunció la disposición de Rusia a utilizar el yuan en el comercio mutuo de Rusia con terceros países (Oriente Medio, África, América Latina). Allí, China es el principal socio inversor de la mayoría de los países, y Rusia puede unirse al «club chino» mediante pagos en yuanes. No se trata de la entrada forzada de Rusia en la zona tecnológica monetaria china. Expulsados ​​de la zona occidental, tenemos una alternativa: crear rápidamente nuestra propia zona o unirnos a un gran vecino que hace de la internacionalización del yuan una importante tarea política. Lo más probable es que la respuesta correcta no sea «o», sino «y».

El equilibrio aún no se ha encontrado

«Estamos firmemente en el lado correcto de la historia«. Así concluyó el presidente Xi Jinping su comunicado de prensa tras su visita de Estado a Rusia en marzo de 2023. Es necesario, junto con nuestros amigos, determinar los parámetros de orden de este verdadero lado de la historia: no solo el “anti-Occidente”, no solo la “comunidad del destino común de la humanidad” o la comunidad de pueblos soberanos y distintivos, sino también nuestro propio orden mundial (alternativo) en todas las áreas clave: seguridad, economía, finanzas, cooperación humanitaria.

Considere las finanzas como un perpetuum mobile y al mismo tiempo el talón de Aquiles del sistema occidental. La teoría económica neoclásica (corriente principal) refiere el sistema monetario y financiero a los subsistemas de servicio (servicio) de los sistemas macroeconómicos. En la interpretación de los problemas monetarios y financieros y el estado actual de la arquitectura global, la corriente principal, basada en los conceptos de equilibrio general y cobertura financiera, se dedica a una franca apología, negando la crisis sistémica de la geoeconomía global y, sobre todo, todo, orden mundial monetario y financiero. El concepto de estructuras económicas mundiales, basado en la teoría de las estructuras tecnológicas cambiantes, define el sistema monetario y financiero no como un servicio, sino como un subsistema de control de la estructura económica mundial, al menos durante los últimos 200 años [6]. Gracias a la creación del Banco de Inglaterra a finales del siglo XVII y la reacuñación simultánea de toda la moneda bajo la dirección del director de la Casa de la Moneda de Londres, Sir Isaac Newton, apareció la primera circulación monetaria de dos circuitos (el circuito del dinero de los bancos de inversión y el circuito de circulación de efectivo con “moneda justa”), que permitieron que Inglaterra se convirtiera en el centro del sistema financiero global, y que la libra esterlina desplazara gradualmente a otras monedas de reserva. Esta fue la base (sistema de control) de la estructura económica mundial colonial, lo que permitió a Inglaterra revolucionar los asuntos militares y luego en la industria.

La estructura económica mundial imperial saliente existió en dos versiones: 1) el sistema soviético surgido en la década de 1930 sobre la base de la instalación de una circulación monetaria de tres circuitos (inversión no monetaria y circuito económico – salario en efectivo y volumen de negocios del consumidor – rublo económico transferible extranjero), que hizo posible eliminar las restricciones financieras durante la industrialización y acumular fondos de divisas para importar tecnologías e instituciones de zonas monetarias-tecnológicas avanzadas (en ese momento, estadounidenses y alemanas); 2) el sistema estadounidense de emisión de dinero bajo la demanda de dinero del estado y la oligarquía financiera que estableció el Sistema de la Reserva Federal (FRS).

Común al orden económico mundial soviético y estadounidense era la emisión controlada de dinero fiduciario, garantizado no por activos reales, sino por obligaciones de deuda. La URSS fue la primera en dominar el arte de la gestión del dinero como herramienta de préstamo para el crecimiento de las inversiones y la producción, lo que hizo posible financiar con éxito la industrialización. Luego, después de la guerra, las autoridades monetarias de Alemania y Japón aprendieron este arte, lo que les ayudó a restaurar la economía de las ruinas con relativa rapidez. La Reserva Federal de EE.UU. comenzó a emitir dinero sin garantía por nada más que obligaciones de deuda estatal desde principios de la década de 1970, lo que les facilitó relativamente sobrevivir a la crisis estructural de ese momento, lo que llevó al cambio de los modos tecnológicos cuarto y quinto, y financiar la inversión en el desarrollo de este último a través de préstamos ilimitados a la Iniciativa de Defensa Estratégica, que proporcionó el impulso necesario para su crecimiento. La emisión de dinero dirigida multicanal administrada con el fin de prestar para inversiones, desarrollo tecnológico y crecimiento de la producción, aseguró un aumento en la producción industrial y la formación de una «sociedad del bienestar» en ambos lados de la «Cortina de Hierro», tanto en naciones socialista como en países capitalistas desarrollados.

Sin embargo, pronto la estructura económica mundial imperial y el sistema monetario y financiero basado en la emisión ilimitada de dinero llegaron al límite de su desarrollo tanto en la URSS (debido a la diversidad tecnológica y al desequilibrio de la circulación monetaria, la llamada “economía deficitaria”[7]), y, aunque algo más tarde, en Occidente, que atravesó un período de estanflación en las décadas de 1970 y 1980, a la etapa de robo directo de su periferia (en primer lugar, la URSS derrotada y ahora Europa) y su futuro, a través del crecimiento exponencial de la carga de la deuda y la formación de «burbujas financieras». Al mismo tiempo, para los países de la periferia del «sistema-mundo» americanocéntrico [8] sobre el que se ha deslizado la economía del espacio postsoviético, el orden financiero imperial se está convirtiendo en un régimen de «regla monetaria» que se impuso a Rusia después de 1991. Desde hace 30 años, este régimen de vincular la emisión de la moneda nacional al crecimiento de las reservas de divisas en dólares y, algo más tarde, en euros, ha puesto de hecho a la economía del país en una dependencia neocolonial de los emisores de estas monedas. La economía rusa se desarrolló en la medida y en aquellas direcciones que demandaban la UE y EE.UU., lo que predeterminó su especialización en materias primas y la degradación de la industria orientada al mercado interno. Esto resultó en una despoblación a gran escala (incluida la fuga de cerebros) y descapitalización (exportación de capital en una cantidad del cinco al 10 por ciento del PIB por año) de la economía, una caída en el nivel tecnológico y una ruptura de los circuitos reproductivos,

En los años 2000 y 2010, China y varios otros países del Sudeste Asiático comenzaron a formar el núcleo de un nuevo orden económico mundial integral, basado en la transición a tecnologías convergentes (NBICS). La estructura económica mundial integral corresponde a su propio sistema monetario y financiero de gobierno global, alternativo al de Bretton Woods (centrado en el dólar), basado en tecnologías digitales para garantizar un desarrollo socioeconómico integral acelerado.

Como muestra la experiencia de los últimos 500 años, la nueva moneda dominante (de reserva) gana con cierto desfase -normalmente dos o tres décadas- tras el cambio de región-centro del desarrollo económico mundial. Sin embargo, por primera vez, no estamos hablando de un flujo fluido de capitales hacia un nuevo «refugio seguro» en el marco de ciclos centenarios de acumulación de capital en Occidente (Venecia – Génova – Ámsterdam – Londres – Nueva York), sino sobre la construcción contractual del sistema monetario y financiero internacional como resultado de un retorno más complejo del centro del desarrollo económico mundial al Sudeste asiático, donde estaba antes de la explosión de la «supernova» del capitalismo en Europa como resultado de la revolución ideológica y luego tecnológica de la modernidad. Un intento de construir un sistema de este tipo se hizo en 1944 (Bretton Woods).

China, Rusia e India están unidas por el hecho de que el Estado controla los principales bancos, lo que facilita el lanzamiento de tecnologías alternativas de pago y liquidación de forma digital.

Esta vez, sin duda, se construirá un sistema monetario y financiero internacional alternativo [9], muy probablemente, primero en la Gran Eurasia, y luego se unirán otros países.

Rusia podría ofrecer una introducción piloto de una moneda internacional alternativa sobre la base de la paridad a los países de la OCS [Organización de Cooperación de Shanghai], declarando así su entrada en el núcleo de un nuevo orden económico mundial. Esto sería extremadamente importante para la finalización victoriosa de la operación militar especial. Su efecto secundario ya ha sido la autodestrucción de la dirigencia estadounidense, obsesionada con las sanciones contra Rusia, y del dólar como moneda mundial.

De lo contrario, nos enfrentaremos a un largo y costoso proceso de transición, primero a un sistema multidivisa, que muy probablemente pronto se degradará a la transición al oro en los acuerdos internacionales, y luego, a la formación de zonas monetarias competidoras en yuanes y rupias, que se integrará a través de tecnologías digitales sin ninguna participación significativa del rublo.

El “lado correcto de la historia” es, entre otras cosas, la construcción de un nuevo sistema monetario y financiero justo, transparente y basado en el derecho internacional. Contribuirá a poner fin a la guerra híbrida global, debido a la inflación galopante en los EE.UU. y la UE y la inclusión de un mecanismo democrático para cambiar la élite gobernante allí. Y esto puede significar la preparación y firma de un tratado internacional en una conferencia especial en 2024, ochenta años después de una conferencia similar en Bretton Woods, en el año de la presidencia rusa de los BRICS.

NOTAS

Sergey Glaziev: Doctor en Ciencias Económicas, Profesor, Académico de la Academia Rusa de Ciencias, actual miembro de la Junta de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática.

Dmitri Mitiaev: Candidato de Ciencias Económicas, Profesor Asociado, Departamento de Teoría y Metodología de la Administración Estatal y Municipal, Facultad de Administración Pública, Universidad Estatal de Moscú que lleva el nombre de M.V. Lomonosov.

Ensayo publicado originalmente en ruso el 30 de marzo de 2023 en globalaffairs.ru, y en castellano el 8 de mayo de 2023 en Geoestrategia.es