Millones de dólares, la contribución mensual del narco a Raciel López cuando fue procurador en Chiapas, denuncia abogado y notario Horacio Culebro

Al momento de la redacción del presente artículo, hacía apenas una hora de la destitución de Raciel López Salazar de su puesto como Secretario de Seguridad Pública del gobierno del Estado de Puebla. Su retrato había sido prontamente removido de la galería virtual del gabinete estatal.

Casi en tiempo real, Horacio Culebro Borrayas, coterráeno de Raciel López, notificaba así en su cuenta de Facebook la destitución de su paisano.

Uno de los peores asesinos de Chiapas, incrustado en el gobierno del estado de Puebla, hoy le dan un puntapié y es destituido con todo su séquito de lamebotas, que se llevó de Chiapas, se sabe extraoficialmente, que pesan sobre él sendas carpetas de investigación, pudiera ser que pronto este en la cárcel pagando todos sus crimines de lesa humanidad. Horacio Culebro Borrayas.

Por su mente desfilaron muchos años de agravios y estancias injustificadas en prisión que comenzaron en 2009, en la época en que era gobernador Juan Sabines Guerrero, y Raciel López imperaba como procurador general de Chiapas.

El asesinato del activista Mariano Abarca Robledo

En 2009, Culebro Borrayas, abogado de profesión, acababa de terminar su empleo en Blackfire México, filial de la minera canadiense Blackfire Ltd. La compañía se encontraba realizando exploraciones en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, orientadas a la explotación de barita, un mineral con mucha demanda en la industria petrolera, toda vez que cuando se emplea como pigmento plantea una notable resistencia a los ácidos. La minera ha sido objeto de denuncias por parte de grupos ambientalistas, no sólo por el impacto ambiental de sus actividades en la Sierra Madre de Chiapas, sino por los métodos engañosos de los que se ha valido para apropiarse de tierras.

De acuerdo a declaraciones hechas a El Ciudadano, Horacio Culebro Borrayas terminó por motivos de conciencia la relación laboral con Blackfire, a la que prestaba asesoría jurídica y política. El gobernador Sabines, secundado por el entonces procurador Raciel López Salazar, deseaba apoderarse de Blackfire México. En una reunión que habían tenido el jurídico de la empresa con el entonces subsecretario de gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, se habría planteado la posibilidad del asesinato del activista antiminero Mariano Abarca Robledo, lo que habría motivado la renuncia de Culebro Borrayas.

El ambientalista Abarca Robledo fue a la postre asesinado, lo que generó repercusiones internacionales, y Culebro Borrayas emitió declaraciones públicas en el sentido de que los autores intelectuales del delito habrían sido Nemesio Ponce Sánchez, en coordinación con Raciel López Salazar.

Por aquella época, a decir del abogado chiapaneco, el exgobernador Sabines buscaba modificar la ley para prorrogar el término de su mandato 2012-2018. Culebro refiere haber solicitado a Arturo Chávez Chávez, entonces procurador general de la República, contestar dicha ley con la promoción de una controversia constitucional, misma que se comenzó en noviembre de 2009. A decir del abogado, Sabines no quería la celebración de elecciones en 2010 para que tampoco las hubiera en 2012. El 15 de febrero de 2010, la Suprema Corte declaró por ocho votos a favor y tres en contra inconstitucionales los decretos 11, 12 y 323 emitidos por el gobierno de Chiapas, que establecían la prórroga de mandatos de presidentes y diputados.

Esto marcó el inicio de la fijación del entonces gobernador Sabines y su aparato de seguridad en Culebro Borrayas, quien declara:

«El 24 de febrero, Raciel López Salazar ya me había fabricado una supuesta orden de detención, que nunca presentaron. Ese día a las cinco de la tarde, yo conducía mi unidad automovilística cuando 70 elementos repartidos en cinco camionetas se pusieron tres atrás de mi camioneta, tres adelante (sic) con armas de alto poder, y que de eso dio conocimiento la Revista Proceso (…), pues previamente yo había desayunado en su departamento de San Ángel Inn con don Julio Scherer García. Yo le había dicho a Don Julio que iba a interponer esa controversia y que quería tener abierto ese medio de comunicación, para que si pasa algo, ellos lo dieran a conocer», recuerda el abogado Culebro.

El delito que Raciel López imputaba a Culebro era la autoría intelectual del asesinato del ambientalista Mariano Abarca Robledo. El abogado refiere que el activista antiminero había sido asesinado en septiembre, y que el abogado había demandado a Black Fire en octubre, toda vez que no le habían liquidado el último mes de su salario.

A Culebro se le mantuvo en la casa de arraigo «Quinta Pitiquito», y tras tramitar un amparo, el juzgado segundo de distrito del estado de Chiapas, a los 21 días de su detención, lo liberó tras no encontrar elementos para retenerlo privado de su libertad.

A la salida de Quinta Pitiquito, ya esperaba a Culebro Borrayas una camioneta llena de judiciales, quienes lo aprehendieron esta vez por ecocidio. De acuerdo a la nueva causa en contra del abogado, habría construido una carretera desde el Barrio San Ramón al ejido La Grecia, para lo que habría derrumbado más de un millón de árboles en siete hectáreas.

Al hermano del abogado, quien se llama Artemio Culebro Borrayas, le achacaron la intención de tirar una bomba a la Procuraduría.

«¿Se imagina? Si apenas camina mi pobre hermano, ahorita ya está totalmente ciego… Le dicen que era parte del Cártel de los Zetas y hasta lo apodan Chaquiste».

El hijo del abogado, Luis Enrique Culebro Aguilar, fue sustraído en 2017 a cargo de un comando ligado a Raciel López, que se lo llevó a la FGR y de ahí se le entregó a la Interpol, organismo que a decir de Culebro Borrayas lo llevó a Guatemala, donde se enteró de una denuncia en su contra a raíz del supuesto robo de 23 mil 875 quetzales ($60, 000 MXN). En un mes se obtuvo su libertad.

«Raciel no tenía ninguna facultad para agarrarlo. Tenía que haber sido la Intepol la que lo detuviera en un momento dado», aclara Culebro.

El jugoso acuerdo entre Raciel y el lugarteniente del Chapo en Chiapas

El abogado Culebro Borrayas comentó a este medio que concurrió a Guatemala por invitación del narcotraficante Giberto Rivera Amarillas, «El Tío Gil», compadre y socio comercial del «Chapo» Guzmán en la frontera sur mexicana. El abogado declara haber aceptado la invitación del narcotraficante para obtener información para publicar en el Diario Bonampak, de cuya existencia El Ciudadano no encontró más evidencia que una referencia en Google Maps, que apunta al Edificio Borrayas en Avenida Ocosingo Manzana 50, en Tuxtla Gutiérrez. El encuentro fue en el complejo Fray Janes, en la prisión El Pavoncito, donde el «Tío Gil» cumplía condena, tras haber sido detenido en el aeropuerto de la Aurora con ayuda de informes de Raciel López Salazar a las autoridades guatemaltecas.

Según refiere el abogado chiapaneco, el «Tío Gil» le contó que hizo diversos pagos mensuales de cinco millones de dólares a Raciel López Salazar, para que partieran desde diversos puntos de Chiapas aviones cargados de cocaína, rumbo a Estados Unidos, principalmente a Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami.

«Yo fui a la DEA. Volé a Los Ángeles, desde donde me trasladé a San Diego, donde ya me estaban esperando ocho agentes de la DEA y dos agentes de la CIA. Esto fue el 5 de febrero del 2017. Yo a través de Carmen Aristegui di a conocer el documento que la DEA me entregó, porque yo les dije toda la relación que había del narco con estos, y todas las inversiones que había hecho Sabines en Estados Unidos. Es más, a principios del 2013 Sabines se compró 13 departamentos en Miami con valor de siete millones de dólares cada uno».

Culebro Borrayas, siempre en el ojo de la tormenta

Las aguas agitadas siempre parecen mover el barco del abogado Culebro. En 2019, El Norte publicó que el abogado se vio inmerso en un nuevo proceso legal registrado en la causa 10/2019, ahora en relación al supuesto auxilio de transferencia ilegal de bienes para evitar un embargo de nueve millones de pesos. En entrevista con El Ciudadano, el abogado declara no haber conocido a las personas implicadas en el caso, y además haberlo comprobado ante el correspondiente juicio de garantías.

El abogado declaró que existe un amparo a su favor, promovido en el Juzgado Séptimo de distrito, con el número 1145/2019, mismo que le fue otorgado ante la inexistencia de elementos de prueba para su consignación. A decir de Culebro Borrayas, dicho amparo fue ratificado en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, en el estado de Chiapas.

El presente medio agradece al abogado por su completa disposición para aclarar todas las preguntas formuladas para la elaboración de la presente nota.

Cabe señalar que todo lo que hemos relatado en el presente texto es una historia conocida, diversos medios la habían abordado con anterioridad, lo que deja espacio para una interrogante: ¿si estos hechos ya eran de dominio público, qué fue entonces lo que motivó la salida tan abrupta del secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla?