6 razones para decir no: Llaman a no comprar ni consumir  salmón “químico” industrial

Declaran: «Salmón Químico Industrial Fuera de la Mesa de Fin de Año»

La organización Ecoceanos lanzó una campaña en redes sociales instando a la ciudadanía a excluir el salmón de cultivo industrial de sus celebraciones de fin de año 2026. La iniciativa llama a un boicot activo bajo la consigna «NO compres ni consumas salmón industrial», argumentando que es un producto nocivo y de alto impacto socioambiental.

La campaña enumera seis razones centrales para su rechazo: el uso masivo de antibióticos que genera resistencia bacteriana; su producción mediante ingeniería genética y colorantes artificiales; su insustentabilidad por la contaminación de ecosistemas marinos; su vinculación con colisiones mortales de ballenas; la muerte de 83 trabajadores en 12 años, especialmente buzos; y el daño a comunidades costeras, pueblos originarios y economías locales.

Ecoceanos califica el producto como un «sabor que enferma, mata trabajadores y destruye el mar», subrayando los riesgos para la salud pública, la seguridad laboral y la biodiversidad. La organización hace un llamado ético y de conciencia para que este alimento no sea parte del menú festivo.

La publicación, que combina alertas sanitarias y denuncias socioambientales, invita a la ciudadanía a sumarse al movimiento de rechazo. Ecoceanos concluye con un mensaje directo: «Fuera de nuestra mesa y de nuestro menú de Año Nuevo».

Mira la publicación: 6 razones para decir NO

