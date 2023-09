A 50 años del Golpe: Embajada de Chile en Argentina inaugura memorial en honor a las víctimas de la dictadura

Conmemorando los 50 años del Golpe de Estado en Chile y los 40 años del retorno de la democracia en Argentina, la Embajada de Chile en Buenos Aires inauguró este martes un Memorial Conmemorativo ubicado en un muro de la sede diplomática, que contiene los nombres de 101 personas chilenas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas en el país vecino.

El acto contó con la participación de los Ministros de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Martín Ignacio Soria, el Secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla, la Embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Alicia Lira, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Gaby Rivera, representantes de las Agrupaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre ellas, la chilena Buscarita Roa, y representantes políticos, sociales y de derechos humanos de ambos países.

Autoridades presentes en la ceremonia. FOTO: Cristian García.

Plan Nacional de Búsqueda

Respecto a este sentido homenaje, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, destacó la importancia del «Plan Nacional de Búsqueda» de víctimas de desaparición forzada que impulsa el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, junto con hacer un llamado a cooperar entre países ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del Plan Cóndor. «Así como existió cooperación para la represión, debe existir cooperación para la reivindicación, la memoria y la búsqueda«, señaló la autoridad.

Memoria, Verdad y Justicia

Asimismo, la Embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, coincidió en la importancia de buscar la memoria, verdad y justicia más allá de las fronteras nacionales y enfatizó en la necesidad del respeto a los derechos humanos. «No hay democracia sólida si no entendemos que hay mínimos civilizatorios que no se pueden poner en cuestión«, dijo la representante diplomática.

Por su parte, el Secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla, declaró que es un honor asistir a esta inauguración de un memorial en honor a las víctimas de la dictadura chilena, y expresó el apoyo del gobierno argentino en este proceso de reparación y justicia.

Nunca Más

En su intervención, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Alicia Lira, se refirió al asesinato bajo tortura del dirigente sindical y militante del Partido Comunista, Alfonso Carreño Díaz, y de la desaparición forzada de su hija, también militante comunista, Cristina Carreño Araya, reivindicando las ideas que representaban. «Fueron chilenos dignos, generosos, que resistieron la dictadura o que fueron parte del proyecto de nuestro querido Salvador Allende, que hoy está más vigente que nunca«, expresó.

Por último, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Gaby Rivera, valoró el proyecto que trata sobre la búsqueda de personas desaparecidas en Chile y resaltó la importancia de contar con el apoyo del Estado. «A todos nos hacen falta los detenidos desaparecidos, y si un país dice ser democrático, eso significa tener verdad, justicia, memoria y no repetición, nunca más detenidos desaparecidos, nunca más ejecutados políticos en América Latina ni en todo el mundo«, sentenció.

Memorial ubicado en la Plaza República de Chile en Buenos Aires, Argentina. FOTO: Cristian García.

Cabe destacar que el diseño del memorial fue realizado ad honorem por la arquitecta argentina, Susana Coloma, quien es hija de un detenido desaparecido chileno y una detenida desaparecida argentina.

La actividad se relaciona con la próxima instalación de una placa conmemorativa en honor a 14 personas argentinas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas en Chile. Dicha ceremonia, se realizará el día 11 de septiembre y contará con la destacada participación del Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en nuestro país.

