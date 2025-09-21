“A nadie hicimos mal y aún así nos tratan de tiranas”: Mon Laferte y su nuevo tema junto a Nathy Peluso

Mon Laferte y Nathy Peluso desatan su poderío vocal en “La Tirana”, un bolero apasionado que rinde homenaje a La Lupe

Mon Laferte y Nathy Peluso se han unido para crear “La Tirana”, un potente y apasionado bolero que rinde homenaje a la legendaria cantante cubana La Lupe. Según reportó inicialmente Maz del Puerto (México), la colaboración, compuesta por ambas artistas, era un evento difícil de imaginar por su magnitud, pero que ahora ve la luz como un tema que fusiona sus voces de virtuosismo y seducción.

La propuesta audiovisual, dirigida por la chilena Camila Grandi, se inspira abiertamente en la estética de «Cabaret», “Los Caballeros las Prefieren Rubias” y el mundo del vaudeville, creando una narrativa visual que complementa la intensidad del tema. Como detalló LaCoope.Net, el video captura la nostalgia del bolero clásico latino, una decisión artística que enmarca perfectamente la energía de la canción.

Mira el video “La Tirana”

Musicalmente, la producción se distingue por sus arreglos en vivo, que incluyen violines vibrantes, metales y percusión clásica, transmitiendo el alma y la emoción de dos voces femeninas que, según la nota de Maz del Puerto, lamentan la soledad que a menudo enfrentan las mujeres fuertes, percibidas como intimidantes. Esta exploración de la vulnerabilidad se resume en la letra que cita LaCoope.Net: “Tengo problemas de amor y no sé cómo curarlos… No ve que también hay fragilidad en mí”.

El lanzamiento llega tras nueve meses de expectativa, luego de que ambas artistas compartieran una foto juntas en un ascensor en enero pasado, un encuentro que, según ambas fuentes, encendió inmediatamente los clamores de sus seguidores por una colaboración. Esta unión artística celebra la rebeldía de ambas contra los límites de la feminidad tradicional, con una propuesta sensual e irreverente que define sus carreras.

La llegada de “La Tirana” coincide con un momento profesional culminante para ambas, ya que, como reportó LaCoope.Net, cada una recibió dos nominaciones al Latin GRAMMY® 2025. Además, este estreno sigue al exitoso cierre de la temporada de Mon Laferte en la obra “Cabaret” en el Teatro de Los Insurgentes de la Ciudad de México, donde su interpretación de Sally Bowles agotó localidades.

“La Tirana” es el tercer adelanto de “Femme Fatale”, el próximo álbum de estudio de Mon Laferte que será lanzado antes de fin de año. Según la información de LaCoope.Net, la producción también incluirá los sencillos “Otra Noche de Llorar” y “Esto Es Amor”, su colaboración con la banda argentina Conociendo Rusia, prometiendo un trabajo de intensidad y autenticidad.

Mira el extracto “La Tirana”