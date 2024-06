Aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos: El intenso debate tras anuncios del presidente Boric

¿Qué dijo Gabriel Boric?

El presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública, señaló: “Estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por eso es que, durante el segundo semestre de este año, ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente, siempre con el compromiso que anima a nuestro gobierno: avanzar y no retroceder”.

También señaló: “Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir…”

Derechos Sexuales y Reproductivos: El debate tras Cuenta Pública de Gabriel Boric

En la tercera Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, los anuncios sobre aborto libre y eutanasia generaron intensas reacciones entre los senadores, reflejando posturas encontradas. Mientras algunos legisladores ven estos temas como derechos humanos fundamentales, otros consideran que polarizan innecesariamente al país.

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), comentó: «En lo personal no estoy de acuerdo con la ley de aborto, pero tenemos que tener la capacidad de escucharnos, de entendernos por mucho que nos moleste lo que nos están proponiendo». Este sentimiento de apertura al debate, a pesar de desacuerdos personales, fue compartido por la senadora PPD, Ximena Órdenes, quien afirmó: «Es importante que ingrese el mensaje y se debata en ambas Cámaras. Es un anuncio como tantos otros, no amplificaría tanto esta polémica”, destacó el portal del Senado.

Por otro lado, las críticas también se hicieron ver. El senador Udi, Iván Moreira señaló: «Terminó mal con un golpe bajo con la ley de aborto libre. Creo que el Presidente se equivocó y se echó a gente encima». En una línea similar, el diputado bancada republicana, Stephan Schubert, refutó que el Presidente «irrumpiera con temas valóricos que dividen, como son el aborto libre y la eutanasia», consignó a Tv Cámara.

Sin embargo, desde el oficialismo se enfatizó la importancia de estos temas como derechos humanos. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas asegurando: «No es un tema valórico, es un tema de derechos sexuales y reproductivos«. Además, defendió la legitimidad del debate en una democracia, señalando que «el ánimo nunca es polarizar ni dividir, sino que dialogar«, destacó en la transmisión de CNN.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también subrayó la necesidad de abordar estas discusiones: «La sociedad chilena se merece dar esa discusión, no es obligar a nadie (a abortar)», señaló en entrevista con Tele Trece. En un tono similar, la diputada Ericka Ñanco destacó el compromiso del presidente con los derechos sexuales y reproductivos, mencionando que el discurso reflejó un avance significativo en esta materia, indicó a Cámara Tv.

Por su parte, los sectores más conservadores manifestaron su descontento. El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, expresó: «Con una ley de aborto y eutanasia la fuerza de la razón cede ante la razón de la fuerza. Ambas leyes eliminan seres humanos inocentes».

La ex ministra y exconstituyente de derecha, Marcela Cubillos Sigall, criticó en su cuenta de Twitter (X) “Presidente Gabriel Boric pide acuerdos, pero no retrocede un milímetro en agenda estatista y “valórica” de la extrema izquierda. No hay acuerdos posibles con este Gobierno”.

En contraste, la diputada Helia Molina en destacó en Cámara TV el enfoque en derechos humanos: «Se da un paso legislativo sobre el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es un tema muy controvertido religiosamente, pero yo estoy de acuerdo«. Esta postura fue reforzada por la diputada Lorena Fries, quien declaró en su cuenta de Twitter (X): «Los derechos de las mujeres son derechos humanos y no vamos a retroceder«.

La diputada Carolina Tello reconoció la relevancia de avanzar en legislaciones sobre el aborto legal, afirmando que «desde el punto de vista de materias de la mujer, es importante que se den pasos legislativos en proyectos como el del aborto legal«.

Sectores democráticos del país, han afirmado que estas declaraciones reflejan la polarización del debate, pero también la necesidad de abordar estos temas como parte de los derechos humanos y reproductivos en Chile.

La diputada Mercedes Bulnes, señaló en esa línea: “Ahora, ciertamente algunas cosas no comparto y otras comparto profundamente, pero los temas hay que hablarlos, independientemente de lo que pensemos sobre aborto y eutanasia, es indispensable conversar, porque como sociedad tenemos que abrirnos a todos los criterios, no podemos escondernos en que no nos gusta”.

Seguir leyendo más…