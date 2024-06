Diputada Mercedes Bulnes: “La expropiación de Colonia Dignidad es extremadamente valorable”

¿Qué dijo la diputada Mercedes Bulnes sobre la Cuenta Pública?

“Valoro la cuenta pública del Presidente de la República, valoro especialmente su transversalidad, el buscar el acuerdo entre los chilenos y chilenas por un país mejor, eso es lo que tenemos que hacer, la ceguera de quienes quieren un país fragmentado nos va a llevar al desastre, lo dijo muy claramente”.

La parlamentaria, señaló asimismo: “Ahora, ciertamente algunas cosas no comparto y otras comparto profundamente, pero los temas hay que hablarlos, independientemente de lo que pensemos sobre aborto y eutanasia, es indispensable conversar, porque como sociedad tenemos que abrirnos a todos los criterios, no podemos escondernos en que no nos gusta”.

Agregó: “Eché de menos algunos anuncios que esperaba respecto de la agricultura y eso es muy necesario porque el sector agrícola y sobre todo el sector forestal, es indispensable para el desarrollo del país, pero valoro que se haya hablado expresamente de crecimiento ligado a desarrollo, porque son dos cosas distintas, el derecho humano al desarrollo es mucho más que el crecimiento económico, es atender a las personas”.

Respecto al anuncio de la expropiación de los sitios de memoria en Colonia Dignidad, indicó Mercedes Bulnes: “Es extremadamente valorable porque Colonia Dignidad es una herida en medio de Chile, es una herida para el maule, no solamente para las víctimas, sino para toda la población del maule el a que haya existido un Estado dentro del Estado, en que se hayan violado los derechos humanos de las personas, en que se haya reprimido al pueblo maulino, no solamente a militantes de partidos políticos, también a agricultores, también a niños”.

¿Qué dijo el presidente sobre la expropiación a ex Colonia Dignidad?

El presidente Gabriel Boric, señaló durante su Cuenta Pública 2024: “Los derechos humanos y la memoria son una tarea que no reconoce fronteras. Desde hace ya varios años, los gobiernos de Chile y Alemania han estado trabajando para convertir un antiguo espacio de horror y muerte en un lugar de memoria y futuro. Como resultado de tal colaboración, hoy puedo informar al país que esta semana dimos inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera, entre ellos, de la que fuera la casa de Paul Schäfer”.

También indicó el mandatario: “Este es un paso relevante en el camino a consagrar el lugar como un espacio de memoria. Así, desde el sur de Chile hasta Alemania, en una sola voz le decimos al mundo: ¡Nunca más!”.

